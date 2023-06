Successo per il concerto del Laboratorio dell’Orchestra Filarmonica giovanile Città di Ventimiglia

Nella serata del 22 Giugno 2023 presso il giardino del Chiostro di Sant’Agostino si è tenuto il concerto di beneficenza in favore dell’Emilia Romagna del Laboratorio di Musica d’Insieme 'Suoniamo Insieme' dell’Orchestra Filarmonica giovanile città di Ventimiglia. L’associazione ha raccolto quasi 1200 euro, cifra che verrà devoluta a Casa Novella di Castelnuovo Bolognese.

"Un grazie speciale - si spiega nel comunicato - va a tutti i ragazzi per la partecipazione, al pubblico per aver donato questa grandiosa cifra, al Mº Franco Cocco per aver organizzato il concerto, ai Maestri che hanno collaborato con l’associazione per la buona riuscita dell’evento, ai collaboratori che hanno partecipato durante l’anno per seguire al meglio i ragazzi, a Don Ferruccio e quindi alla Parrocchia Sant'Agostino Ventimiglia e all’amministrazione comunale per la presenza in particolare al Sindaco On. Flavio Di Muro, al Vice Sindaco Dott. Marco Agosta, all’Ass. al Turismo, Manifestazioni, Cultura e Sport dott.ssa Serena Calcopietro, al Consigliere Comunale il Dott. Matteo Ambesi e al Consigliere Regionale dott.ssa Mabel Riolfo".