Pesca: Regione Liguria, Vice Presidente Piana, “No ai limiti UE per la pesca a strascico”

“Completo sostegno alle marinerie, associazioni e sindacati oggi in sciopero contro le limitazioni del Piano di Azione dell’Unione Europea per la pesca a strascico entro il 2030. Regione Liguria è al fianco dei pescatori e continuerà a mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare il prezioso lavoro delle nostre marinerie, un approvvigionamento sostenibile secondo standard qualitativi altissimi, sinonimo di salubrità alimentare. In Liguria sono circa una ottantina le imbarcazioni a strascico, attorno a cui ruota il lavoro di tante famiglie; per di più ulteriori misure sarebbero semplicemente vessatorie, viste le prospettive sui gamberi, eccellenze consolidate di Sanremo e Santa Margherita Ligure”. Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana anche in vista del Consiglio Agrifish a Bruxelles del 26 e 27 giugno.