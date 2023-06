Al via "Un Paese di Sapori”: buona cucina e musica animano Bordighera Alta (Foto e video)

Buona cucina, musica e visite guidate sono state le protagoniste della prima giornata della sesta edizione della manifestazione “Un Paese di Sapori” andata in scena ieri a Bordighera Alta. La manifestazione proseguirà anche questa sera a partire dalle 19 nelle piazze e nei carugi della città 'vecchia'.

Dopo il grande e crescente successo delle scorse edizioni, è tornato un appuntamento molto atteso: una due giorni intensa e attenta a celebrare il buon cibo, frutto della sinergia tra Confcommercio, il comune di Bordighera e i ristoratori. La manifestazione, che ha il patrocinio della Regione Liguria, premia, quindi, Bordighera Alta quale location ideale per condurre visitatori e turisti in un percorso enogastronomico tra i carugi e le piazze del paese alto alla scoperta delle eccellenze del territorio. I migliori ristoratori locali hanno, infatti, allestito un ideale itinerario del gusto con un percorso degustativo di specialità a tema per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente Ligure: ognuno ha proposto piatti della cucina ligure e non solo da degustare alle tavolate allestite per l'occasione in piazza Giacomo Viale, in piazza del Popolo e lungo i carugi del centro storico.

Spazio anche a cultura, arte, musica e animazione. Sono, infatti, state organizzate anche visite guidate alla scoperta delle bellezze della città alta presso Villa Garnier e il suo giardino e presso Villa Mariani con il suo parco luogo immortalato da Claude Monet nei suoi capolavori. E' stato possibile, inoltre, visitare il grande Diorama del centro storico dei primi del '900 presso la Società di Mutuo Soccorso Pescatori e l'Atelier di pittura di Cesare Fenech, artista che esprime nelle sue tele l'amore verso la sua città e i suoi paesaggi. Concerti musicali dal vivo hanno, inoltre, rallegrato le vie della città.

L’evento si inserisce nel solco di “Bordighera Un mare di sapori”, manifestazione di grande successo che richiama nella città delle palme migliaia di visitatori e che quest’anno giungerà alla sua ottava edizione. Buona cucina, musica, giochi e mercatini animeranno il Lungomare Argentina il 24, il 25 e il 26 luglio.