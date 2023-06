"Yesterday will never end", Lorenza Sannai espone a Dolceacqua

Lorenza Sannai espone, dall'1 al 16 luglio, la sua arte alla Dac a Dolceacqua: "Yesterday will never end".

"Yesterday will never end è un paesaggio diviso da campi di sagome rosse che si distinguono per tono di colore. Corpi allineati, sovrapposti, distanziati, operano come unità concrete di significato. Diventano narrazioni di codici visivi che per associazione si adattano l’un l’altro, e al luogo e costruiscono un mondo quotidiano. Le linee sono connessioni, dividendo o tagliando il piano dell'immagine. Rappresentano anche la distanza tra le cose, le persone, inevitabilmente condivise come avviene all’interno della società. Le opere riflettono la mia convinzione che l’arte astratta sia una chiave di lettura della realtà. Cerco di muovermi in un campo che lasci aperto all'intuizione il contesto del vissuto come fattore di trasformazione. Il fascino della geometria sostiene lo sforzo di cercare equilibrio" - spiega Lorenza Sannai.

Lorenza Sannai è nata in Sardegna. Vive e lavora in Valeggio sul Mincio (VR) e Hudson (NY). Da anni persiste nella sua ricerca pittorica indagando la geometria, lo spazio e il colore. Il suo lavoro è in collezioni pubbliche e private. Nel 2023 sono state acquisite due opere da The Ewing Gallery of Art + Archicteture in Knoxville, Tennessee. E sempre nel 2023 un’altra opera, parte del progetto “CENTURY_idee Bauhaus” curato dalla Galleria d’arte dr.julius |ap in Berlino, è diventata parte della collezione di Carl-Jürgen Schroth.

La mostra sarà in Strada Vicinale dell'Abelio (SP 69) a Dolceacqua. L'inaugurazione sarà sabato 1 luglio alle 15.30. L'esposizione sarà visitabile da venerdì alla domenica, dalle 15.30 alle 18 o su appuntamento.