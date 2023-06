Carla Nattero e Fulvio Fellegara presentano il libro "Dalla Pigna di Sanremo al mondo dei lavoratori"

Verrà presentato da Carla Nattero e Fulvio Fellegara il libro "Dalla Pigna di Sanremo al mondo dei lavoratori" di Rodolfo Amadeo, con la partecipazione di Alida Civile che leggerà alcuni passi dell'opera. L'appuntamento è in programma oggi pomeriggio alle 17 presso la Federazione Operaia Sanremese in via Corradi a Sanremo.

Rodolfo Amadeo a luglio compirà 92 anni, appartiene a una famiglia di tradizioni anarchiche e comuniste. Aderisce nel 1946 alla CGIL come operaio e nel 1971 diventerà funzionario del P.C.I. svolgendo la propria attività prevalentemente all'estero. È stato consigliere provinciale, comunale a Sanremo, sindaco di Borgomaro.