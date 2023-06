L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 16 al 23 giugno

ARIETE: Essendo piuttosto stressati aspettate impazienti che arrivino le vacanze ma, se queste sono ancora lontane e gli impegni incalzano, ritagliate egualmente degli spazi per il relax altrimenti rischiate di fondere diventando più irascibili del consueto. Qualche nativo parteciperà ad una cerimonia, altri si troveranno nel bel mezzo di situazioni alquanto imbarazzanti, altri ancora dovranno compiere una scelta implicate terzi ma per tutti si prospetta una settimana elettrizzante!

TORO: Con l’arrivo del solstizio si staglia all’orizzonte una stagione interessante e migliore: quindi portate ancora un po' di pazienza e, nell’ attesa, preventivate un’arrabbiatura, delle faccende da inquadrare, una donna a cui cantarle chiare, l’arrivo di una risposta attesa, un amico da spalleggiare e degli inghippi facenti sbuffare. Se abitualmente trattate con un Gemelli, Scorpione o Pesci preventivate un polverone… Programmini per un fuori porta o un ruspante ritrovo.

GEMELLI: Si farà sentire eccome il novilunio del 18 giugno portatore di tensione, nervosismo, spossatezza, oppure vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione o temporanee incomprensioni. Anche il settore materiale andrà sorvegliato specie se ultimamente le spese hanno superato le entrate! Lavoretti da effettuare all’interno dell’abitazione stando attenti a non spaccare niente, nonché doni, auguri peculiari o feste per chi solennizza il compleanno.

CANCRO: Il 21 giugno il Sole entra nella vostra costellazione consacrando il solstizio d’estate e una fase rigenerante specie se i mesi antecedenti son stati difficili e roventi… Anche la settimana promette bene a parte le solite incavolature di turno, gli sbalzi umorali, le indecisioni costanti e i pensieri vaganti. Fattibili pure degli sborsi per mezzi meccanici od elettronici, delle vecchie faccende da sistemare, delle visite o notizie gradite. Non trascurate la salute e limitate gli abbuffi!

LEONE: Vi attende un periodo fremente nel corso del quale non saprete da dove iniziare a far combaciare un mucchio di cose comprese delle diatribe con parenti, superiori o conoscenti saccenti. In ambito materiale drizzate le antenne al fine di non beccare una fregatura, preparatevi ad un futuro evento speciale e, sia in casa che fuori, occhio ai movimenti bruschi onde scagionare una scivolata o una zucconata… Qualche nativo parteciperà ad una celebrazione.

VERGINE: Con lo zampettino di Saturno l’umore si incupisce, la voglia di pace si acuisce, i disguidi spazientiscono, le velleità svaniscono… Ma, poiché nulla avviene per casualità, chi avete conosciuto tempo addietro vi appoggerà! Se singoli, arditi e pimpanti, coltivate una storiella destinata ad andare avanti e, se accoppiati, date un colpo al tino e uno alla botte al fine di non bisticciare. Fattibili degli affari da concludere, dei contatti con enti sanitari o degli spostamenti.

BILANCIA: In questo preludio d’estate tenderete a porvi un fracco di interrogativi o ad avvertire intensamente il cambio di temperatura e di stagione… Oltretutto, se è vero che chi trova un amico trova un tesoro, sappiate che attualmente sono pochi quelli veri di cui potervi ciecamente fidare. La fiacca chiederà di mollare il tiro e una preoccupazione potrebbe derivare da soldi da sborsare od affetti da ridimensionare. Se partite siate prudentissimi sulla strada e guardatevi dai scalmanati.

SCORPIONE: Sarà per Giove avverso, la testa pesante, le paturnie intermittenti, fatto sta che vi inalbererete facilmente pigliando di mira chiunque osi contrastare le vostre ideologie anche se, dinanzi all’evidenza, un torto lo dovrete ammettere. Verso il week end qualcosa vi stuzzicherà così come non sono da escludere dei combini per un qualcosa di culturale, divertente o mangereccio. Chiarimenti da chiedere relativi a contratti o scartoffie e new di rilevante portata.

SAGITTARIO: Vivacizzati dal trigono di Marte uscirete dall’inerzia o da quella sfiga che sembrava avervi presi di mira iniziando a recuperare verve, energia e uno spizzico di sana follia. Sicché, dopo problemi, costernazioni e malumori, comincerete a risalire la china malgrado dobbiate guardarvi un soggetto egoista, ingannevole e falsetto. Tra coniugi o fidanzati nasceranno delle contese risolvibili con più dialogo e meno pretese e un comunicato vi lascerà di baccalà.

CAPRICORNO: Approfittate di questo discreto momento al fine di ottimizzare la quotidianità, variare ciò che non funge, reclamare diritti e priorità, abbozzare progetti o riprendere in mano le redini di una situazione dove di mezzo hanno ficcato naso e lingua delle gelose persone. Farete un incontro interessante, vi arrabbierete con un incompetente, riceverete un gradito invito, rimarrete stupiti da un amico, posticiperete un appuntamento o accuserete un acciacco da curare.

ACQUARIO: Un po’ di trambusto inquina l’atmosfera e far programmi a lunga scadenza non conviene… Poi, a forza di ascoltare contrastanti pareri, non saprete più cosa fare riguardo una faccenda personale dove il suggerimento di un esperto vi tranquillizzerà. Condizioni meteo permettendo organizzate una gitarella o recatevi a trovare chi non vedevate da tempo. In amore o sul lavoro succederanno cose strane. Sabato adatto allo shopping e domenica intensa.

PESCI: Se da poco vi siete tolti un fardello, anziché seguitare a rimuginare pensate in positivo e in un battibaleno tutto vi sembrerà più accettabile e sereno! Di problemi ne avete avuti a sufficienza ed è vostro dovere riscattarvi guardando avanti fiduciosamente visto che, Saturno permettendo, realizzerete dei sogni a patto di credere in voi stessi e ad esigere rispetto da chi di tale parola non conosce neppure lontanamente il concetto. Problemini relativi a bestiole o abitazione.

Ma la notte avrà paura del buio che accende sempre la Luna e le stelle?



