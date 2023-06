Sanremo: asfalto in pessime condizioni in via XX Settembre, un lettore ne chiede il rifacimento (Foto)

Un nostro lettore, Andrea, ci ha scritto per segnalare la situazione degli asfalti in via XX Settembre a Sanremo:

“Mi sembra di aver letto che il rifacimento dell'asfalto in via XX Settembre sia stato inserito nel piano asfalti come intervento non urgente. Come si può vedere dalle foto che allego l'intervento è invece urgente. Ormai la strada, nella sua minuta lunghezza, vanta una quantità di rappezzi e ‘tapulli’ da primato mondiale. Inoltre come visibile dalle foto, nella via si continuano ad aprire delle voragini e ci sono anche numerosi avvallamenti. Sicuramente il solo asfalto non basta a risolvere tali problemi e il lavoro mi sembra più importante e oneroso del solo rifacimento del manto stradale”.