Vallecrosia, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale: scatta il divieto di sosta in via Don Bosco

Cambia la viabilità in via Don Bosco a Vallecrosia per permettere il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Fino alle 19 di domani, mercoledì 14 giugno è, infatti, scattato il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere il lavoro di tracciamento della segnaletica orizzontale e il posizionamento della segnaletica verticale.

In via Don Bosco il cantiere mobile proseguirà con la tracciatura della segnaletica orizzontale compresi gli attraversamenti pedonali individuati con l’ausilio di movieri o con senso unico alternato.