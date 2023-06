Fuochi d'artificio senza botti per tutelare gli animali: Bellini "Sanremo può fare da apripista"

"Per il prossimo spettacolo pirotecnico in programma chiederò all'assessore competente l'uso di fuochi senza botti"

A Sanremo, il consigliere comunale Umberto Bellini ha deciso di farsi portavoce dell'allarme lanciato venerdì dalla LIPU attraverso il referente per la provincia di Imperia, Rudy Valfiorito (LINK). A poche ore dai fuochi d'artificio per la Giraglia, il rappresentante dell'associazione animalista aveva rivolto un appello al sindaco Alberto Biancheri per fermare lo spettacolo pirotecnico, in quanto avrebbe potuto fare male a tutti gli animali, anche quelli domestici.

L'appello ha trovato sponda nel consigliere Bellini: "Ho letto con grande attenzione il grido di allarme lanciato dal referente provinciale della LIPU Rudy Valfiorito. Lui, insieme ai rappresentanti delle associazioni animaliste, con me e la collega consigliere Ethel Moreno, ha partecipato al tavolo di lavoro per il nuovo regolamento per la tutela degli animali. Il provvedimento valuta proprio le conseguenze negative che i fuochi d'artificio possono provocare agli animali, volatili e selvatici, compresi quelli domestici e, tra parentesi, i miei due cani ad esempio ne sono letteralmente terrorizzati".