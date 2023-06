Equitazione, due vittorie dell'Ippica Sanremo al concorso internazionale (Foto)

Abdullah Alsharbatly , cavaliere dell'Arabia Saudita, ha vinto la gara più importante finora disputata, vale a dire la C140. In sella a Big Star Jr Kz, ha preceduto la francese Fanny Guerdat Skalli su Hubba Bubba 2. Primo degli italiani, e terzo, l'ex scudettato e azzurro Natale Chiaudani su Cintender. Per arrivare a un altro italiano occorre risalire all'ottavo posto del bresciano Massimo Tonali . Infatti quarta figura la slovena Lidija Grum , quinta ancora la Fanny Guerdat (con un secondo cavallo), sesto il francese Geoffrey Lecomte Lievaux e settimo il brasiliano Felipe Nagata . Quest'ultimo, sanremese-brasiliano, si è imposto in C130 con Joy For Ever precedendo Camilla Bassan di Bernate Ticino (Milano), su Cristella Bella . Terzo il francese Olivier Bergonzi, quarto Giovanni Martelli, quinta Greta Bianchi e sesto Massimo Tonali. Diciannove i concorrenti in gara. In C125 successo della monegasca Eileen Thomel che ha preceduto Andrea Lanza, sanremese di Coldirodi, un'altra monegasca, Helena Venturi, il francese Pascal Renard e la svizzera Denise Cavegn.

In C120 prima la marsigliese Camille Espenon che ha prevalso sulla connazionale Carla Maria Antonae il saudita Abdullah Alyamani. Camille ha vent'anni e fa parte dell'équipe di Ecurie d'Orloff del coach Pierre Peiffer. Con lei altre cinque compagne. Il saudita Alyamani ha venticinque anni e si trova in Italia per perfezionare la sua tecnica. Monta presso la scuderia di Franco Etrea a Busto Arsizio. "In Arabia - racconta - ci sono concorsi solo due mesi l'anno, in inverno. Per questo continuerò poi la mia attività in tutta Europa per tornare al mio paese nei mesi più freddi". In C115 ha visto la mamma volante Chiara Roberta Carla Motti, 27 anni, di Cernusco sul Naviglio, alla quarta vittoria di fila. Ha preceduto il qatariota Ali Khalid, l'italiana Giorgia Ventura e il saudita Abdullah Alyamani. Quinta la taggese, tesserata per il Sis Sanremo, Viola Bartoli, 17 anni. Per trovare un altro italiano occorre risalire all'ottavo posto, occupato dal bresciano Massimo Tonali. Il cavallo montato da Chiara appartiene alla scuderia del marito, la F.F. di Fulvio Sanvito. Chiara a Sanremo è arrivata con le due figlie, di otto mesi e quattro anni e mezzo.