Diano Castello: 'Il teatro di Tiberio', sabato prossimo al Teatro Concordia un laboratorio aperto a tutti

Sbarcherà sabato prossimo a Diano Castello al Teatro Concordia, un laboratorio (dalle 14.30 alle 17.30) dal titolo ‘Il Teatro di Tiberio’, diretto da Elio Berti attore e regista savonese.

Tre ore durante le quali chiunque voglia partecipare potrà muovere i primi passi sulla scena, con la consapevolezza di essere un elemento fondamentale per l’equilibrio di un gruppo e imparare ad ascoltare e comunicare non solo attraverso la parola ma soprattutto attraverso il corpo. Alle 18 in scena tre allieve della compagnia "BerTeatro della Commedia" con uno spettacolo elaborato a fine corso "Quel pomeriggio al San Ferdinando". In scena Rosalba Bruzzone, Saveria Galioto e Barbara Guagnini.

Alle 21 Elio Berti e Fabrizio Santoro chiuderanno la giornata con lo spettacolo "State Bravi", uno spettacolo esilarante selezionato e già rappresentato in diversi teatri e luoghi caratteristici in Italia e all'estero. Ispirato alla Commedia dell'Arte lo spettacolo scritto e diretto da Elio Berti, racconta l'incontro fra due commedianti che in piazza Sordello a Mantova cercano di raccogliere qualche scudo. Dall'alto del palazzo Ducale Federico II di Gonzaga li osserva da settimane e sta preparando una sorpresa per loro.

In scena oltre ai due protagonisti Luisa Vassallo e per il prologo i partecipanti al laboratorio del pomeriggio. Tutti e tre gli eventi sono a ingresso gratuito con offerta libera, per il laboratorio è necessaria la prenotazione al 333.16.59.407.