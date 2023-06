Calcio giovanile: impresa del Psv Don Bosco Vallecrosia al torneo nazionale di Verona

Il Psv Don Bosco Vallecrosia ha centrato un’impresa nel 2° Trofeo Nazionale di Verona di calcio che sui campi di Villafranca, tra sabato e domenica ha coinvolto 188 squadre e più di 2200 giovani calciatori, delle categorie tra Esordienti e Primi Calci, provenienti da tutta Italia.

Nel torneo riservato ai 2014 (Primi Calci) i ragazzi della Scuola Calcio del Don Bosco hanno conquistato un prestigioso 5° posto, a pari merito con la Juventus, su un totale di 32 formazioni partecipanti. Hanno battuto due squadre di club di B (Modena e Sudtirol) e sfiorato l’impresa con il Sassuolo, team di A. I giovani del team di Vallecrosia hanno chiuso al primo posto a punteggio pieno sia la prima fase (battendo per 12-0 i lecchesi del Merate e per 3-2 i veneziani del Gazzera Chirignago), sia la seconda fase (sconfiggendo per 8-1 i bresciani del Palazzolo e per 2-0 i triestini del Chiarbola Ponziana) delle qualificazioni.

Nella “Fase finale Oro” il team salesiano ha ancora centrato la prima posizione a punteggio pieno superando per 7-2 i pavesi dell’Hellas Torrazza, per 6-2 i pesaresi del Villa San Martino e per 6-3 il Modena. Questa lunga serie di successi ha consentito al Don Bosco di accedere alla fase a eliminazione diretta in cui ha eliminato, per 4-3, un avversario tosto e blasonato come il Sudtirol. Nei triangolari finali della “Fase Oro” i neroverdi hanno lottato con caparbietà e determinazione, uscendo dal campo a testa alta sia nel match perso per 3-5 con la Varesina (formazione che ha poi vinto, con merito, il Trofeo di Verona, grazie a un ruolino perfetto: 11 vittorie in 11 match), sia nel 3-4 con il Sassuolo (dopo esser stati in vantaggio per 3-0).

La favola si è così conclusa con la conquista della quinta posizione finale, stesso piazzamento della Juventus, il club più blasonato tra quelli in lizza al torneo. Nei dieci incontri disputati la formazione del Don Bosco è scesa in campo guidata dall’allenatore Davide Panzitta, coadiuvato dai dirigenti accompagnatori Francesco Armando, Ivan Alesci e Samuel Moraglia. I calciatori della squadra salesiana nell’arco delle due giornate del torneo in terra veronese hanno potuto contare su una forte spinta in più, rappresentata dal tifo acceso e senza sosta dei propri genitori, dotati di trombe da stadio e di striscioni.

"I nostri piccoli eroi ci hanno reso pienamente fieri - sottolinea il tecnico Davide Panzitta - Con abnorme sacrificio hanno centrato un importante risultato sportivo e con senso di fratellanza sono riusciti a superare chi non credeva che fosse possibile. La professionalità fuori e dentro al campo ci ha premiati. È stato bello e indimenticabile vedere realizzato un sogno. Abbiamo vissuto sensazioni irripetibili, condividendo attimi emozionanti e inimmaginabili alla vigilia. Il traguardo raggiunto è frutto della compartecipazione consolidata da amore, comprensione e gran spirito di squadra tra allenatore, dirigenti, genitori e bambini".