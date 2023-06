La ASD Insieme Sanremo d’oro ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica (foto)

È appena tornata da Cesenatico la rappresentativa della squadra agonistica della ASD Insieme Sanremo che ha partecipato ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica. L’associazione sanremese, alla sua prima stagione nel Campionato CSEN, ha portato a casa una trasferta ricca di emozioni e soddisfazioni, che va a coronare una splendida stagione frutto del lavoro, dell’esperienza pluriennale e della preparazione del team tecnico composto da Sonia Di Marcoberardino, Angelica Stella, Marzia Riccardi e Lara Astraldi.



Venerdì 2 giugno Sara Pappaterra e Matilde Pescador hanno rotto il ghiaccio in gara con una buonissima prestazione sul circuito completo (corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche) della categoria Eccellenza 1 Junior ottenendo, come migliori risultati, rispettivamente un 26º ed un 10º posto al corpo libero. Subito dopo le due compagne Enkela Dalani ed Elisa Arnaldi hanno gareggiato nella categoria Senior posizionandosi rispettivamente al 18º posto al corpo libero e al 19º posto al volteggio.



Sabato 4 giugno, invece, è scesa in campo nella categoria Eccellenza 2 Junior Rebecca Amoretti che, con un esercizio pulito e colmo di difficoltà, si è laureata campionessa nazionale nell’attrezzo più insidioso e difficile della ginnastica artistica: la trave. Nella classifica generale, invece, si è posizionata ai piedi del podio con uno splendido 4º posto.



I tecnici ed il direttivo sono molto soddisfatti e fieri dell’esperienza nel circuito CSEN e stanno già lavorando per la prossima stagione.