'Fattorie di Gusto': un evento di Confesercenti domani e domenica a San Bartolomeo al Mare

L’appuntamento con Fattorie di Gusto a San Bartolomeo al Mare è fissato per domani (dalle 9 alle 20) e domenica (dalle 9 alle 18). Due giorni di festa attendono turisti e cittadini, accolti in Piazza Torre Santa Maria per l’evento organizzato da Confesercenti, con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare.

Un weekend dedicato allo shopping tra palme e mare, durante il quale i visitatori troveranno numerosi stand di artigianato di qualità unitamente ad alcune delle aziende aderenti al brand Confesercenti “Fattorie di Gusto”, progetto che mette in rete le aziende agricole che con i loro prodotti promuovono il territorio, per fornire nuove emozioni ed esperienze attraverso prodotti autentici. Nel corso di “Fattorie di Gusto” verranno inoltre promossi tour degustativi, poi effettivamente operativi dal 5 giugno, organizzati da Confesercenti con la collaborazione dal Frantoio Sant’Agata di Oneglia.

In occasione della manifestazione, il Club Nautico di San Bartolomeo al Mare proporrà una prova gratuita di vela per i giovani di tutte le età (a partire dai 6 anni). Il circolo aspetta i giovani sportivi con abbigliamento comodo e voglia di divertirsi, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 (per informazioni +39 388 798 2531).