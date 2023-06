CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 2 giugno 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST X – ore 17.00 - 21.00 – di Louis Leterrier - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa – Azione/Avventura - "Anni fa, a Rio de Janeiro, durante un incredibile inseguimento, Dom ha causato la morte di un narcotrafficante, Reyes, e ha quasi ucciso anche suo figlio Dante. Questi, divenuto mentalmente instabile, ha passato il tempo studiando Dom e pianificando la propria vendetta. Per prima cosa si impossessa dei mezzi cybertecnologici di Cypher e attira in un trappola gli amici di Dom al servizio della CIA. Dante non vuole solo uccidere la propria nemesi, ma farlo soffrire, per questo cerca di catturare anche il figlio Brian Marcos, che Dom affida al fratello Jakob. Anche alla CIA le cose non si mettono bene, Mr. Nobody è infatti scomparso e sua figlia Tess, fedele a Dom, non ha l'autorità per impedire al nuovo leader Aimes di dare la caccia a Dom e ai suoi...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LA SIRENETTA (3D) – ore 16.45 - 19.10 - 21.30 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - ACROSS THE SPIDER-VERSE – ore 17.30 - 20.45 – di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson – Animazione/Avventura/Azione - "Sequel del film di animazione del 2018 Spider-Man - Un nuovo universo, Spider-Man Across the Spider-Verse prosegue la storia di Miles Morales, alle prese con un multiverso pieno di pericoli e di altri uomini-ragno simili a lui. La nuova avventura della saga metterà al centro la relazione tra il protagonista e Gwen Stacy: i due partiranno infatti per un'avventura ricca di azione e nemici da affrontare...”

Voto della critica: n.p.

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BLUEBACK – ore 16.45 - 21.30 – di Robert Connolly - con Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Eric Bana, Ilsa Fogg, Ariel Donoghue - Drammatico - "Abby riceve una telefonata in cui viene informata che la madre è stata colpita da un ictus. Torna così nel luogo in cui è cresciuta, nella costa occidentale australiana dove ripercorre alcuni dei più importanti momenti della sua infanzia e adolescenza. La madre Dora, da sempre in prima linea per la salvaguardia dell'ambiente, l'ha spesso portata con sé in mare aperto. Nel giorno in cui Abby ha compiuto 8 anni, le ha insegnato a immergersi per la prima volta. In quell'occasione si è imbattuta in una piccola cernia blu con cui ha stretto amicizia e a cui ha dato il nome di Blueback. Una volta diventata adolescente, scopre che quel pesce appartiene a una specie in via d'estinzione e che la sua vita e quella della fauna marina sono in pericolo causa dell'arrivo di operatori turistici senza scrupoli e bracconieri che praticano una pesca selvaggia. Con la madre farà così di tutto per proteggere la baia e il suo amico...”

Voto della critica: ***

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- THE BOOGEYMAN – ore 17.15 - 19.20 - 21.20 – di Rob Savage - con Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland - Horror - "La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 – ore 17.30 – di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Guardiani della Galassia continuano a rendere più ospitabile la loro base, la struttura spaziale chiamata Knowhere, dove tra le altre cose diffondono anche buona musica. Peter Quill è però inconsolabile per la perdita di Gamora, che è ancora in vita ma in una versione proveniente da una diversa linea temporale, dove non ha mai avuto alcuna relazione gli altri Guardiani. Il capo della squadra è così in preda ai fumi dell'alcol quando i Guardiani vengono attaccati da Adam Warlock, che riesce a ferire gravemente Rocket. I tentativi di curare il geniale procione falliscono, perché è stato installato in lui un sistema di sicurezza che ne impedisce ogni alterazione. Per salvarlo i Guardiani dovranno risalire alle origini di Rocket e affrontare il suo creatore: l'Alto Evoluzionario, un essere quasi divino deciso e creare una razza perfetta per popolare la propria utopia...”

Voto della critica: ****

- SPOILER ALERT – ore 21.15 – di Michael Showalter - con Jim Parsons, Ben Aldridge, Sally Field, Bill Irwin, Nikki M. James - Drammatico - "Michael e Kit vivono un'intensa storia d'amore da 14 anni. Grazie a Kit, Michael scopre la famiglia che non ha avuto da bambino, dai suoi genitori alla straordinaria cerchia di amici di Manhattan. E mentre Michael immagina che la sua vita si svolga come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, non può prevedere i cambiamenti che trasformeranno e rafforzeranno il loro rapporto...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- RAPITO – ore 17.15 - 21.00 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: n.p.

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: n.p.

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it