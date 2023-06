San Bartolomeo al Mare: on line il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno della locazione per l'anno 2022

Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno della locazione per l'anno 2022.

Copia integrale del bando e della modulistica per la presentazione della domanda finalizzata alla concessione del contributo sono reperibili solo sul sito istituzionale del Comune al seguente link (percorso: Home / Amministrazione / Uffici / Area Segreteria / Assistenza sociale).

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e complete di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (in via XX Settembre, 1) entro e non oltre le 13 di venerdì 30 giugno a mezzo posta elettronica certificata (PEC to PEC) oppure consegnate direttamente a mano in busta chiusa previo appuntamento concordato telefonicamente.

E’ raccomandata l’osservanza del termine indicato a pena esclusione dalla procedura. Per ogni chiarimento contattare il Servizio Assistenza Sociale al numero 0183 40 921 (Bellacicco).