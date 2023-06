Imperia: domenica prossima il Lions La Torre consegnerà l'auto acquistata con la lotteria alla Lilt

Domenica prossima alle 11,30, all’Isola Mediterranea in piazza Serra ad Imperia e nell’ambito della 'Fiera del Libro', il Lions Club La Torre consegnerà alla Lega Italiana Lotta ai Tumori l’auto acquistata con i proventi della Lotteria organizzata nello scorso mese di aprile.

“La vettura – spiega il Presidente del Lions Club, Fabio Garibbo – verrà utilizzata per il trasporto dei pazienti oncologici che non sono in grado di provvedere da soli, fino a Sanremo per essere sottoposti alle terapie vitali".

Nell’occasione è previsto un incontro con il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri, coordinatrice regionale della LILT, che illustrerà l’attività svolta ed i programmi futuri.