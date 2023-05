Cessione del Quinto della Pensione: Guida pratica per richiederlo facilmente

La cessione del quinto della pensione è un prestito personale che viene concesso ai pensionati in modo particolare. Questo tipo di finanziamento si distingue dagli altri perché la rata mensile viene detratta direttamente dalla pensione, senza che il titolare debba effettuare alcun bonifico o pagamento.

Come funziona la cessione del quinto della pensione?

Il meccanismo alla base della cessione del quinto è molto semplice. Il beneficiario riceve un importo pari a una quota massima dell’importo netto mensile della sua pensione (generalmente fino al 20% dell'importo netto), che dovrà essere restituito attraverso l’addebitamento diretto sulla stessa. In questo modo, il rischio di insolvenza da parte dell'interessato è ridotto al minimo e i tassi di interesse applicati sono generalmente più bassi rispetto ad altre forme di prestiti personali.

Come richiedere la cessione del quinto della pensione?

Per richiedere il finanziamento, è necessario presentare alcuni documenti, come ad esempio:

Documento d’identità in corso di validità

Codice fiscale

Copia dell'ultimo cedolino pensionistico

Copia del documento di pensione INPS o dell'ente previdenziale competente

Inoltre, occorre fornire informazioni sul proprio stato familiare e sulla propria situazione economica. Una volta che la richiesta viene accettata, il denaro viene erogato entro pochi giorni direttamente sul conto corrente bancario indicato dal richiedente.

Vantaggi e svantaggi della cessione del quinto della pensione

La cessione del quinto della pensione presenta numerosi vantaggi rispetto ad altre forme di prestito personale. In primo luogo, l'addebito diretto sulla pensione garantisce un maggiore livello di sicurezza per le società finanziarie: questo si traduce in tassi più bassi rispetto ad altre forme di credito personale. Inoltre, la procedura per ottenere la cessione del quinto è molto semplice e veloce: generalmente bastano pochi giorni dall'inizio delle pratiche alla concessione effettiva del finanziamento.

Tuttavia, anche la cessione del quinto presenta alcune criticità da tenere in considerazione. Ad esempio, non tutti i pensionati possono accedere a questo tipo di finanziamento: in particolare, coloro che hanno una pensione molto bassa potrebbero non avere la possibilità di ottenere un prestito della cessione del quinto. Inoltre, il fatto che la rata mensile sia già stabilita e fissa per tutta la durata del finanziamento può rappresentare un limite per chi desidera effettuare pagamenti anticipati o rateizzati.

Conclusioni

In sintesi, la cessione del quinto della pensione rappresenta una soluzione interessante per tutti quei pensionati che hanno bisogno di liquidità immediata senza dover affrontare le problematiche legate ad altre forme di credito personale. Grazie alla sua semplicità e velocità nella concessione, questa forma di finanziamento è diventata sempre più popolare negli ultimi anni.