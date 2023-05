Ventimiglia: cerca di rubare in un supermercato e fugge, Polizia di Frontiera ferma 23enne estraendo il taser

Soltanto la vista di un taser estratto dagli agenti della Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha fermato la violenta reazione di un 23enne gambiano in fuga dopo aver rubato in un supermercato. Al momento del fermo lo straniero è stato trovato in possesso di un martello della lunghezza di 26 cm ed un coltello con lama “aperta” e seghettata.





Ci sono voluti 6 agenti per bloccare l'individuo che di fronte alle forze dell'ordine aveva reagito in maniera aggressiva. La Polizia di Frontiera era sulle sue tracce dal giorno prima quando il gambiano aveva tentato di rubare bottiglie e generi alimentari da un supermercato della città di confine, nascondendo la merce all’interno della giacca. Atteggiamento che non era passato inosservato alla cassiera del negozio che ha tentato di fare desistere l'uomo dal portarsi via i prodotti e per tutta risposta è stata spintonata.

Provvidenziale, l'intervento di un poliziotto libero dal servizio intento a pagare alla cassa. Grazie a lui il soggetto ha preferito fuggire piuttosto che essere arrestato dalla Polizia chiamata nel frattempo dalla cassiera. Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di identificare il soggetto che si era allontanato dal supermercato a bordo di una bicicletta facendo perdere la proprie tracce.

Il giorno seguente la Polizia di Frontiera ha identificato il 23enne nei giardini pubblici. Sono scattate immediatamente le indagini per risalire alla sua identità tramite il sistema di riconoscimento dei volti visto che lo straniero si era rifiutato di dare le proprie generalità. Gli agenti hanno scoperto che il ragazzo aveva a suo carico numerosi precedenti penali per tentata rapina, furto, danneggiamento, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni, ricettazione e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Inoltre a suo carico era stato emesso un decreto di espulsione dal Prefetto di Parma lo scorso aprile. Lo straniero, negli uffici della Polizia di frontiera in attesa delle determinazioni della Autorità Giudiziaria, ha continuato con atteggiamenti aggressivi e autolesionisti tanto da provocare seri danni alle pareti. Al termine delle procedure è stato condotto al Carcere di Sanremo.