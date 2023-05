Pecchinino e Bianchi riconfermati membri del team nazionale della Comunicazione esterna dei Lions italiani

Ancora una bella soddisfazione per il lionismo imperiese. Roberto Pecchinino e Franco Bianchi, rispettivamente dei Club Sanremo Host e Imperia La Torre, sono stati riconfermati anche per il prossimo anno membri del team nazionale che si occupa della Comunicazione esterna dei Lions italiani. Non solo: in riconoscimento dell’attività finora svolta, hanno ricevuto entrambi un’attestazione prestigiosa, l’Attestato di merito per il loro prezioso impegno a favore dell’associazione.

Bianchi e Pecchinino fanno parte ormai da due anni del team presieduto dal past governatore Alfredo Canobbio che ha tenuto proprio oggi la sua relazione al congresso annuale dei Lions italiani in corso di svolgimento a Rimini illustrando la gran mole di lavoro svolto. I due Lions imperiesi si sono occupati principalmente di una serie di produzioni video con relativi testi che hanno ricevuto l’apprezzamento del Consiglio dei Governatori italiani e del Presidente internazionale Brian Sheehan.

Nelle foto, Roberto Pecchinino ed il past Governatore del Distretto ligure piemontese 108Ia3, Pier Franco Marrandino che ha consegnato gli attestati. In basso il team al completo