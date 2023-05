Cooperazione transfrontaliera, il presidente della Provincia Claudio Scajola incontra il Sindaco di Nizza

Riprende vigore il rapporto transfrontaliero tra Imperia e Nizza. Il Presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola ieri ha fatto visita al sindaco di Nizza Christian Estrosi, per un incontro istituzionale incentrato sul Trattato del Quirinale, sui programmi Alcotra e sui progetti finanziati da fondi europei che riguardano lo sviluppo dei rapporti tra il Ponente ligure, la vicina Francia e il basso Piemonte (Cuneo). La riunione nel principale centro della Costa Azzurra è servita per definire obiettivi e strategie in vista delle prossime riunioni tra i partner coinvolti. Il Presidente Claudio Scajola dice: “Occorre rinforzare e intensificare i rapporti con Nizza - tra le comunità e le imprese - per concordare progetti e azioni finalizzate allo sviluppo dei territori”. L’incontro di ieri ha rinnovato il rapporto ventennale di amicizia che lega Claudio Scajola e Christian Estrosi. Nei prossimi mesi il sindaco di Nizza ricambierà la visita a Imperia.