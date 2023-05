Esce lunedì 22 maggio '#cuorerotto', il nuovo singolo del cantautore sanremese Christian G.

Esce il 22 maggio 2023, anzi, viene liberata la canzone #cuorerotto, un brano sul tempo e sulla sua presunta perdita della cosa più preziosa per l’essere umano, dopo un periodo di presumibile perdita di tempo, quello del lockdown.

"Il brano si apre con una serie di riflessioni - si spiega nel comunicato - e di condizioni in cui la solitudine viene rotta da due voci (il cantautore sanremese duetta con Melania Ambrosino) in cui il tentativo di dare un perché alle cose viene lasciato per vivere un presente più sereno, senza una motivazione. Ma con un'unica attrattiva quella del volare, del donare, del danzare. Cose semplici e banali ma che lasciano migliore la vita di ognuno di noi.

Melania non è l’unica ospite della canzone, la batteria infatti è suonata dal cantautore Fred Branca di Genova, e un Cameo Vocale è tratto da un concetto di social song caro all’autore, ovvero raccogliere delle impressioni da diversi ascolti di amici e conoscenti, infatti la canzone inizia con una dedica di Vincenzino che è uno dei tanti Cuori rotti, incontrati per strada. Una canzone #cuorerotto piena di significati, ma con un unica verità per l’autore: il concetto della bellezza nel scoprirsi ancora pronti a condividere".

"La canzone nasce durante la pandemia, mentre mi interrogavo sul concetto del tempo, e del vuoto. Un giorno mentre ero davanti allo specchio, ho esclamato a me stesso 'Chris, tu stai perdendo tempo' e il me riflesso mi ha risposto 'Tranquillo, se io sto perdendo tempo, il tempo sta perdendo me!'. L'ho intitolato #cuorerotto perchè faceva molto Indie, anche se non aveva molto senso. Il #cuorerotto che ha deciso che il mondo è bello, anche senza un perchè!".

Il brano è prodotto da Riserva Sonora, e verrà distribuito a partire dal 22 Maggio 2023 su tutte le piattaforme on line di streaming. Le foto sono a cura di Christian Di Quinzio.