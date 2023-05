Un nostro lettore, Paolo F., ci ha scritto per ringraziare tutto lo staff medico e infermieristico dell'ospedale di Sanremo dell'ambulatorio MICI ed il reparto di Gastroenterologia sempre di Sanremo per il sempre costante lavoro ed impegno nella cura dei pazienti.

“Ieri – ci scrive - è stata la giornata mondiale per la lotta contro le malattie infiammatorie croniche intestinali e per questo ho voluto ringraziare chi si prodiga in merito”.