CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 17 maggio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 – ore 17.15 - 21.15 – di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Guardiani della Galassia continuano a rendere più ospitabile la loro base, la struttura spaziale chiamata Knowhere, dove tra le altre cose diffondono anche buona musica. Peter Quill è però inconsolabile per la perdita di Gamora, che è ancora in vita ma in una versione proveniente da una diversa linea temporale, dove non ha mai avuto alcuna relazione gli altri Guardiani. Il capo della squadra è così in preda ai fumi dell'alcol quando i Guardiani vengono attaccati da Adam Warlock, che riesce a ferire gravemente Rocket. I tentativi di curare il geniale procione falliscono, perché è stato installato in lui un sistema di sicurezza che ne impedisce ogni alterazione. Per salvarlo i Guardiani dovranno risalire alle origini di Rocket e affrontare il suo creatore: l'Alto Evoluzionario, un essere quasi divino deciso e creare una razza perfetta per popolare la propria utopia...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- TUTTI SU! BUON COMPLEANNO CLAUDIO – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Duccio Forzano – con Claudio Baglioni - Documentario - "Dal 3 al 19 giugno 2022 si sono tenuti alle Terme di Caracalla dodici concerti-evento del progetto musicale di Claudio Baglioni Dodici Note - Tutti Su!. Era la prima volta in assoluto che un artista pop apriva la stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma e si è trasformata in uno spettacolo con 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni. La direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini, la videoregia di Duccio Forzano, il progetto, la voce, le canzoni e il carisma sono di Claudio Baglioni...”

Voto della critica: n.p.

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LOVE AGAIN – ore 17.10 - 19.30 - 21.40 – di James Strouse - con Priyanka Chopra, Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey, Lydia West - Drammatico - "Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene assegnato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MAURICE - UN TOPOLINO AL MUSEO – ore 16.30 – di Vasiliy Rovenskiy - Animazione - "All'interno dello storico museo dell'Ermitage vive il topolino Maurice, che passa il suo tempo rosicchiando opere d'arte a più non posso, cercando di sfuggire alle grinfie della squadra di gatti d'élite che da anni sorveglia i capolavori del museo da roditori come lui. In una notte di tempesta Maurice salva la vita a Vincent, un gattino in cerca di una nuova famiglia. L'amicizia tra i due verrà messa a dura prova quando nel museo arriva uno dei capolavori più celebri della storia dell'Arte: La Gioconda. Riuscirà Maurice a resistere alla tentazione di rosicchiare il dipinto più famoso al mondo e a salvare la sua bizzarra amicizia con un gatto?...”

Voto della critica: ***

- THE FIRST SLAM DUNK – ore 18.30 - 21.15 – di Takehiko Inoue, Yasuyuki Ebara – Animazione/Commedia/Drammatico - "Ryota Miyagi è in seconda liceo, alto 1,68 cm e naturalmente play della Shohoku. Veloce con i piedi, ambidestro con le mani, passatore sublime tra un no look, un laser pass e un alley-oop distribuiti come cioccolatini per i compagni. Poi ci sono gli altri: Takenori Akagi, C, capitano e roccia su cui è costruita la tenuta della squadra; Hisashi Mitsui, SG, stella delle medie che si era persa nel cambio di scuola e di vita; Kaede Rukawa, SF, il predestinato che sa di esserlo e non lo nasconde; Hanamichi Sakuragi, PF, l'anima del quintetto che tra una smargiassata e un rimbalzo sposta sempre in avanti il cuore del gruppo. Questa è la squadra di basket del liceo Shohoku, questa è la storia, soprattutto, di Ryota, nativo di Okinawa, che dopo la morte del fratello maggiore Sota in un indicente in mare, decide di dedicarsi al basket cercando di soffocare il dolore della perdita e l'impotenza di continuare a vivere...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.20 - di Aaron Horvath, Michael Jelenic - Animazione - "Un idraulico di nome Mario viaggia attraverso un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi per salvare un regno minacciato. Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi. Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un’avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli. Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell’universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…”

Voto della critica: ***

- LA CACCIA – ore 19.00 - 21.30 – di Marco Bocci - con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Peppino Mazzotta - Drammatico - "Quattro fratelli (tre maschi e una femmina), che non si incontravano da molti anni, si ritrovano in seguito alla morte del padre. Con il genitore il rapporto non era mai stato buono a causa del suo atteggiamento rigido nei loro confronti, reso tale anche dalla sua passione per la caccia e dal desiderio di trasmetterla ai figli. La villa in cui sono stati bambini è l'unica eredità che resta loro. Dividere in quattro parti il ricavato dalla vendita non risolverebbe a nessuno i rispettivi problemi. Uno di loro fa una proposta che gli altri finiscono con l'accettare...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA DIVINA COMETA – ore 17.30 - 19.30 - 21.45 – di Mimmo Paladino - con Toni Servillo, Francesco De Gregori, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Nino D'Angelo - Arte - "Una successione di quadri: su una barca a vela, in pieno sole, una piccola banda suona Tu scendi dalle stelle (A Gesù bambino). A bordo, oltre al timoniere, stanno un uomo vestito da Dante (Sergio Vitolo) e una giovane ragazza. L'attore che interpreta Dante Alighieri osserva, muto, una serie di quadri a seguire, come testimone impassibile e laterale. Madre, padre e figlio scendono dal suo stesso treno, alla stazione di Pietrelcina. In abiti da dopoguerra italiano vagano in cerca del ‘25’, come se fosse un numero civico, in realtà modo per indicare la natività di Cristo. Il trio familiare ritroverà il poeta dentro un presepe, all'interno di una chiesa abbandonata, dopo essere transitato dal salone di una donna nobile che dice di aver recitato con Eduardo e cita ‘Natale in casa Cupiello’. Un anziano davanti a una tavola pitagorica ricorda un fotografo di Bagheria che resuscitava i morti disegnando sulle foto per la lapide i loro occhi aperti...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- BOOK CLUB - IL CAPITOLO SUCCESSIVO – ore 16.45 - 19.00 - 21.30 – di Bill Holderman - con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Don Johnson - Commedia - "Diane, Vivian, Sharon e Carol hanno attraversato con fatica il lockdown dandosi manforte l'un l'altra attraverso i collegamenti Zoom, ma non appena il divieto di viaggiare decade le quattro amiche decidono di partire insieme per un viaggio in Italia. E non un viaggio qualsiasi, bensì l'addio al nubilato di Vivian, che ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Arthur: proprio lei, che per tutta la vita aveva voluto rimanere ostinatamente single. Il viaggio attraverserà le tappe tipiche del turismo americano nel Bel Paese - Roma, Venezia, Firenze e il Chiantishire - all'insegna del buon vino, delle magnifiche location e degli incontri con la fauna maschile locale, fra cui un docente di filosofia in pensione e un burbero commissario di polizia. Anche i compagni di Diane e Carol seguiranno a distanza le (dis)avventure del quartetto in trasferta. Resterà da vedere come si concluderà questo addio al nubilato con protagoniste quattro donne over 70 che hanno conservato l'entusiasmo e la vitalità di quattro ragazzine...”

Voto della critica: ** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL SOL DELL’AVVENIRE – ore 17.00 – di Nanni Moretti - con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Flavio Furno - Drammatico - "Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull'orlo del fallimento, ha smesso di credere nell'avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell'Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole 'farla finita' col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l'amore in un racconto politico e poi c'è Netflix che produce cinema in scatola. Tra una canzone e un refrain, arriva in fondo al suo film, ambientato nella Roma del '56, quella della nevicata storica, delle prime luci elettriche e delle sezioni comuniste in subbuglio dopo l'ingresso dei carri armati sovietici e Budapest. Dietro alle barricate della (sua) esistenza, risponde al fuoco nemico e resiste all'artiglieria amica ma finirà per arrendersi alla parte migliore di sé, conducendo una tribù di attori fedeli dove il sole sorge ancora e il vento finalmente si posa...”

Voto della critica: ****

- LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ore 19.15 - 21.15 – di Pupi Avati - con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo - Drammatico - "Bologna oggi. Marzio incontra Samuele con cui negli anni '70 aveva costituito il gruppo 'I Leggenda' con il sogno di sfondare nel mondo della musica e che aveva invece finito con il produrre un solo brano. I due vivono entrambi un momento difficile così come non facile aveva finito con il diventare il loro rapporto a causa di Sandra, che Marzio aveva sposato ma non aveva saputo comprendere fino in fondo. Sono passati 35 anni dalla quattordicesima domenica del tempo ordinario in cui si era celebrato il matrimonio. Ora tutti e tre si trovano dinanzi a una svolta della loro vita...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TUTTI SU! BUON COMPLEANNO CLAUDIO – ore 21.00 – di Duccio Forzano – con Claudio Baglioni - Documentario - "Dal 3 al 19 giugno 2022 si sono tenuti alle Terme di Caracalla dodici concerti-evento del progetto musicale di Claudio Baglioni Dodici Note - Tutti Su!. Era la prima volta in assoluto che un artista pop apriva la stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma e si è trasformata in uno spettacolo con 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni. La direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini, la videoregia di Duccio Forzano, il progetto, la voce, le canzoni e il carisma sono di Claudio Baglioni...”

Voto della critica: n.p.

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ore 16.30 - 18.30 – di Pupi Avati - con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo - Drammatico - "Bologna oggi. Marzio incontra Samuele con cui negli anni '70 aveva costituito il gruppo 'I Leggenda' con il sogno di sfondare nel mondo della musica e che aveva invece finito con il produrre un solo brano. I due vivono entrambi un momento difficile così come non facile aveva finito con il diventare il loro rapporto a causa di Sandra, che Marzio aveva sposato ma non aveva saputo comprendere fino in fondo. Sono passati 35 anni dalla quattordicesima domenica del tempo ordinario in cui si era celebrato il matrimonio. Ora tutti e tre si trovano dinanzi a una svolta della loro vita...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it