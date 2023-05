Ventimiglia: Sismondini "Il servizio 'Over65-Vado in centro' è in scadenza: ci impegniamo a rilanciarlo"

"Il servizio 'Over65-Vado in centro' è in scadenza: ci impegniamo a rilanciarlo". Sono le parole del candidato a sindaco di Ventimiglia, Gabriele Sismondini, che prosegue: "Il servizio rappresenta un’importantissima occasione per i cittadini over-65 di raggiungere il centro cittadino dalle aree periferiche e frazionali gratuitamente, riducendo l’afflusso di auto sulle nostre strade. Si tratta un concreto aiuto economico alle famiglie e di un argine all’isolamento delle frazioni e delle zone periferiche della città".





"È in funzione da oltre 7 anni - termina - ma, purtroppo il 15 maggio scadrà il contratto con l’ente erogatore Riviera Trasporti. La mia coalizione si impegna a fare del rilancio del servizio una priorità sin dall’ insediamento della nuova amministrazione".