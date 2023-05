Sanremo: “Una serata al Museo” al Floriseum per chiudere l'anno formativo S.E.I-C.P.T (foto)

Il Floriseum, Museo del Fiore di Sanremo, ha ospitato una serata molto speciale il 9 maggio: il project work "Una sera al Museo". I ragazzi del progetto "Io sono qui" hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta della storia del Museo del Fiore, e hanno festeggiato la conclusione dell'anno formativo con un delizioso apericena preparato da loro stessi con il supporto dei docenti.

L'ente di formazione S.E.I-C.P.T si dedica a una vasta gamma di attività formative che coprono ogni aspetto della formazione professionale. L' impegno si estende da oltre trent'anni anche in progetti di inclusione socio-lavorativa e corsi rivolti a giovani con disabilità o provenienti da situazione di svantaggio.

Commenta Rocco Trimarchi, referente del progetto "Io sono qui" di Sanremo: “È stata soprattutto una festa per i ragazzi, un momento di condivisione e il riconoscimento dell'impegno che ci hanno messo in questi mesi. Quest'anno finalmente, senza restrizioni dovute alla pandemia, siamo riusciti ad organizzare eventi ed uscite sul territorio. Questo progetto dà l’occasione ai ragazzi di prendere parte a svariati laboratori dedicati all’autonomia personale, cura della persona, giardinaggio, bar, ristorazione, ceramica, sartoria, teatro e molto altro. Devo fare alcuni ringraziamenti: in primis a tutti i componenti dello staff, docenti esperti nel settore e psicologi che si sono dedicati con professionalità e cuore alle attività, poi un altro grande ringraziamento va alle aziende che hanno accolto i ragazzi in stage, collaborando alla buona riuscita del progetto che sono: Diemme Fiori, Impekabile, A.e.G. Floroortoagricola, Cocoon, Pollice verde, Conad San Martino, Casa del chianti F.lli Lo Re, La Fabbrica di Pillow, Ist. Principe Lubomirsky, Il Museo soc. coop”.