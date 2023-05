Bordighera: al via i festeggiamenti per il Santo Patrono, tutti gli appuntamenti e i divieti

A Bordighera prendono il via i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, con un programma che inizia oggi con la prima delle quattro serate enogastronomiche e musicali e che culminerà con lo spettacolo pirotecnico di domenica 14 maggio sul molo di Sant’Ampelio.

Da oggi a domenica dalle 19 in Spianata del Capo, a cura della Pro Loco Borghettina, ci saranno musica dal vivo, tanto divertimento e la possibilità di gustare piatti all’insegna di qualità e tradizione.

· Giovedì 11 maggio ore 19.00 - Spianata del Capo - Serata danzante ed enogastronomica: musica dal vivo con Kikko DJ

· Venerdì 12 maggio ore 19.00 - Spianata del Capo - Serata danzante ed enogastronomica: musica dal vivo con Lost in Blues

· Sabato 13 maggio ore 19.00 - Spianata del Capo - Serata danzante ed enogastronomica: musica dal vivo con Simo J e Francesco Zanotti

Domenica 14 maggio, festa patronale, il programma delle cerimonie civili e religiose inizierà la mattina per poi concludersi con i fuochi d'artificio che alle 22.30 illumineranno il mare e incorniceranno la chiesetta di Sant'Ampelio.

· ore 9.45 - Società Mutuo Soccorso Pescatori - Saluti dell’Amministrazione e rinfresco

· ore 11.00 - Chiesa S. M. Maddalena - Santa Messa

· ore 16.30 - Partenza da S. M. Maddalena - Processione

· ore 19.00 - Spianata del Capo - Serata danzante ed enogastronomica: musica dal vivo con Evergreen

· ore 19.30 - Spianata del Capo - Premiazione concorso “Mamma in poesia”

· ore 22.30 - Capo S. Ampelio - Spettacolo pirotecnico

Per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, che come da tradizione si terrà sul molo di Sant’Ampelio, con ordinanza sono stati disposti i seguenti provvedimenti per la giornata di domenica prossima:

- dalle 7 alle 9 circa sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Sant’Ampelio dall’intersezione con la Via Arziglia al civico 46; Piazzale Sant’Ampelio; Lungomare Argentina dal Piazzale Sant’Ampelio all’altezza della Via Cavalieri di Rodi; Piazzetta Chiesa Sant’Ampelio e tutta la spiaggia antistante le predette località nelle quali verrà interdetto l’accesso fino alle 24;

· dalle 20 alle 24 circa sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Via Sant’Ampelio dall’intersezione con la Via Arziglia al civico 46; Piazzale Sant’Ampelio; Lungomare Argentina dall’intersezione con il Piazzale Sant’Ampelio al civico 18;

· dalle 22 alle 24 sarà istituito il divieto di transito pedonale nella fascia di rispetto allo sparo dei fuochi pirotecnici in Piazzale Sant’Ampelio lato sud; Lungomare Argentina dal Piazzale Sant’Ampelio al civico 46; Piazzetta Chiesa Sant’Ampelio e spiaggia antistante la cui area verrà opportunamente delimitata e presidiata sino al termine della manifestazione e negli stabilimenti balneari “S. Ampelio”, “Caranca” e nelle spiagge rispettive e prospicienti;

· dalle 8 alle 24 sarà istituito il divieto di accesso sull’arenile compreso tra il pennello frangiflutti del Capo Sant’Ampelio e sulla spiaggia in concessione allo stabilimento balneare “Sant'Ampelio” ad esclusione del personale autorizzato.​