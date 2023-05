Incidente sul lavoro in campagna, poco prima delle 11, questa mattina a Perinaldo. Per cause ancora in via d’accertamento un uomo di 43 anni ha riportato una serie di ferite ed è scattato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha fatto arrivare l’elicottero ‘Grifo’, atterrato direttamente sul luogo dell’incidente.

L’uomo è stato portato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media gravità. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.