Quando parliamo della disinfestazione zanzare parliamo di un intervento molto importante soprattutto ora che ci avviciniamo e anzi siamo già nei mesi caldi primaverili e ancor di più nei mesi estivi semplicemente perché sappiamo quanto possono essere fastidiosi questi insetti e quanto sono attivi e quindi un intervento serve a prevenire un'infestazione delle stesse ridurre il rischio di malattie su tutti in alcune parti del mondo e quindi parliamo di malattie gravi come il virus del Nilo o la malaria o la dengue.

Naturalmente le zanzare non sono presenti in maniera così invadente in tutte le zone e in tutte le areee perché dipende da vari fattori di cui sono attratte e ad esempio uno di questi è la presenza di acqua stagnante, come l'odore del sudore, e come anche l'umidità.

E a proposito di quest'ultima visto che le ultime estati sono molto più umide degli altri decenni è chiaro che la loro presenza è ancora più invadente in tutto il nostro Paese praticamente, e In alcune zone in particolare.

Chiaramente gli esperti nel settore che lavorano all'interno di queste imprese di disinfestazione conoscono le caratteristiche di tutti gli animaletti infestanti comprese le zanzare e sanno che ci sono vari tipi di zanzare che le stesse si nutrono di sangue umano come di quello degli animali per deporre le loro uova e poi trasmettere le malattie attraverso i loro morsi.

Questi professionisti sono sempre pronti a darci una mano anche per quanto riguarda dei consigli da darci per evitare il loro arrivo e quindi la rimozione di qualsiasi acqua stagnante e quindi copertoni o bidone o secchi in cui le zanzare potrebbero deporre le uova.

Oltre al fatto che sarebbe bene durante l'estate chiudere le finestre e le porte per evitare che le zanzare entrino e molte persone per ovviare a questo problema si fanno installare una zanzariera dal loro fabbro di fiducia giustamente prima dell'estate.

Non possiamo permetterci di sottovalutare un problema di infestazione delle zanzare

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non possiamo permetterci assolutamente di sottovalutare un problema di infestazione delle zanzare perché poi altrimenti ci troviamo nei guai, perché quando la loro presenza diventa invadente diventa pure più complicato per questi espetti allontanarle in un unico incontro e invece ci sarà bisogno di più sessioni.

Praticamente un intervento di disinfestazione delle zanzare avviene attraverso l'utilizzo di prodotti chimici specifici come possono essere degli insetticidi che possono essere utilizzati tramite nebulizzazione o tramite spruzzo, e vengono applicate sulle piante e sugli oggetti e sulle pareti, tutti nascondigli dove ci possono essere delle zanzare appunto.

Sebbene come dicevamo questi interventi vengono effettuati soprattutto nei mesi estivi è chiaro che sarebbe molto utile effettuare dei regolari controlli anche negli altri periodi dell'anno in modo da prevenire la proliferazione di questi insetti.

Per questo motivo se ci accorgiamo della loro presenza dobbiamo subito contattare un'altra di queste impresa\e e invitarla per un sopralluogo alla fine del quale ci farà un preventivo molto dettagliato con tutte le voci di spesa.