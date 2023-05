Quando si ha una casa di proprietà sono tanti gli aspetti che occorre valutare per prendersene cura in maniera adeguata. Ogni apparecchiatura importante ha bisogno infatti di manutenzione periodica, soprattutto per scongiurare eventuali problemi futuri. Una delle cose più importanti ad esempio è fare un controllo impianti elettrici e tenere sempre in considerazione lo stato di salute di quest'ultimo. Tale aspetto infatti è davvero molto importante specialmente se si vuole evitare anche qualsiasi tipo di rischio a cui potrebbero andare incontro i nostri elettrodomestici. Quando si parla di verifica, si intendono tutte quelle varie operazioni che servono per essere certi che l'impianto funzioni in modo adeguato e soprattutto in base a quello che viene stabilito dalla legge. Possiamo distinguere quelle che sono le verifiche iniziali da quelle periodiche. Nelle prime infatti generalmente il professionista che viene chiamato per l'installazione e deve fare una verifica profonda di quella che è la messa in funzione dell’intero impianto. Il tecnico infatti se accerterà che vi sia l'assenza totale di difetti nell'impianto e che questo funzioni bene, per poi rilasciare quella che è la dichiarazione di conformità. Quelle periodiche invece servono per fare in modo che si sia sempre certi che la condizione del proprio impianto elettrico sia apposto, e che non ci sia nessun tipo di difetto o deterioramento di esso.

Come avviene il vero e proprio controllo

Quando il professionista affronta una verifica periodica, fa un’analisi profonda di tutto l'impianto. In primis andrà a leggere la documentazione rilasciata dall'installatore e poi procederà con il vero e proprio esame. Generalmente si parte con quello a vista che può essere ordinario o approfondito. Nel primo generalmente ci si assicura che non siano visibili ad occhio nudo dei difetti, come ad esempio una parte isolante non integra o un conduttore che non è ben fissato. L'esame approfondito invece viene fatto utilizzando degli strumenti specifici che facciano capire in che condizioni è l'impianto. Chiaramente questa tipologia di esame può essere svolta soltanto da personale che è addestrato e certificato. Successivamente ci sono le prove di funzionamento, che devono verificare la conformità di tutto l'impianto. Queste prove vanno a controllare ad esempio i conduttori di protezione, i differenziali, la resistenza all'isolamento, ecc. Si può poi anche decidere di installare ad esempio un sistema di monitoraggio per poter verificare col passare del tempo anche tutte le varie prestazioni dell’impianto. Vanno controllate anche le condutture elettriche, che spesso sono soggette a usura soprattutto a causa delle condizioni ambientali. Inoltre bisogna controllare anche i quadri elettrici perché alcuni componenti nel tempo non possono anch’essi usurarsi facilmente. Un altro aspetto che deve essere preso in considerazione e controllato, poiché può essere anche molto importante, è quello ad esempio dell'illuminazione di emergenza o dell'impianto antincendio. In questo caso ad esempio un tecnico può effettuare anche dei test periodici per accertarsi che sia tutto ok. Per fare questi controlli specifici è meglio rivolgersi sempre a professionisti del settore, che possono essere facilmente trovabili su internet cercando in base alla zona e alla città in cui si vive.