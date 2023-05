Ventimiglia: domenica alla Chiesa di Sant'Agostino la presentazione di due libri sulla Resistenza

La Resistenza nell’estremo ponente ligure raccontata in due libri: ‘Mino & Rina’ di Bruno Viani, che racconta di un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova e ‘I bambini no!’, storia dell’eccidio che il 17 agosto 1944 insanguinò Montalto Ligure, opera di Giovanni Perotto, docente e vicepreside del Liceo Aprosio di Ventimiglia.

Entrambi i lavori sono pubblicati dalla casa editrice genovese De Ferrari e verranno presentati al pubblico ventimigliese domenica prossima alle 16, nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant’Agostino, in via Cavour.

Viani, giornalista della redazione genovese del Secolo XIX, racconta la storia in parte reale, in parte romanzata del partigiano Marco Rossi, nome di battaglia Fuoco e della sua Rina che gli rimase per sempre fedele. ‘I bambini no!’ è invece la storia delle uccisioni, perpetrate dai nazifascisti in quella giornata estiva nella zona tra Montalto, Carpasio e le località vicine. Al Santuario dell’Acqua Santa poi torturano fino alla morte due sacerdoti, picchiati e martoriati sotto gli occhi dei piccoli orfani lì accolti.

Due storie di quella lotta di cui è necessario mantenere viva la memoria.