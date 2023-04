Ventimiglia, al il via il ciclo di conferenze "Donne Giardiniere: Imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe"

Prenderà il via domani "Donne Giardiniere: Imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe", un ciclo di conferenze organizzato dall'associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury, che si terrà nella Sala dei camini di Palazzo Hanbury alla Mortola, frazione di Ventimiglia.

L’ospite del primo incontro, che si terrà il 28 aprile alle 16.30, sarà il professore Paolo Mangiante, il quale si soffermerà sulla figura di Teresa Doria Lamba, eccezionale rappresentante dello sfondo venatorio dei giardini genovesi. L’11 maggio, sempre alle 16.30, Angela Valenti Durazzo parlerà di Clelia Durazzo, un’erborista scienziata del Settecento. Il 12 maggio, alle 16.30, la professoressa Paola Minale ragionerà su ‘Alchimiste o streghe?’. Il 19 maggio, alle 16.30, la professoressa Dina Kotelnikova si concentrerà su Caterina e i giardini imperiali nelle residenze estive degli zar. Il 27 maggio, alle 16.30, la professoressa Farida Simonetti illustrerà i giardini sul mare della Liguria. Inoltre, discuterà delle passeggiate nel parco a Villa Spinola a San Michele di Pagana, a Villa Dufour a Recco, a Villa dei Pini a Bogliasco. Parlerà di tre giardini, di tre famiglie e di tre video.

Il 9 giugno alle 16.30, l’architetto Paola Maresca, invece, converserà su giardini, donne e architetture. Il 10 giugno vi sarà, in prima nazionale, la presentazione del libro “Inglesi in Liguria: castelli, ville, giardini, storie” e il relativo progetto turistico. Coordinerà l’evento Francesca Centurione-Scotto. I relatori saranno Alessandro Bartoli e Massimo Bacigalupo. L’11 giungo, infine, dalle 12, nei giardini di villa Hanbury andrà in scena un picnic bianco a conclusione del ciclo di conferenze e in ricordo dei vestiti ottocenteschi inglesi con hampers di prodotti tipici locali inglesi in pura tradizione britannica.

L'ingresso sarà gratuito per i soci dell'associazione, invece, per i non soci è previsto il pagamento all'ingresso dei Giardini Hanbury. Per informazioni contattare segreteriaamicigbh@gmail.com.