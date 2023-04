Sanremo: relazione del Prof. Francesco De Nicola per le lezioni dell'Unitre al Museo Civico

Nell’ambito delle lezioni dell’Unitre a Sanremo, domani pomeriggio alle 16, al Museo Civico, il Prof. Francesco De Nicola relaziona su ‘Il dottor Antonio : l’irresistibile richiamo turistico di un romanzo patriottico – sentimentale’.

Il dottor Antonio è il titolo di un romanzo del patriota e scrittore italiano Giovanni Ruffini. Scritto in inglese nel 1855, era volto a suscitare le simpatie dell'Inghilterra e della Francia per le sorti dell'Italia dell'epoca risorgimentale. Viene considerato il primo testo di promozione turistica del territorio ligure a livello europeoDa esso sono stati tratti tre film (due al tempo del cinema muto ed uno nel 1937) ed uno sceneggiato televisivo della Rai (il primo in assoluto trasmesso dall'ente radiotelevisivo italiano di stato).

Francesco de Nicola (Genova 1946) è professore di Letteratura Italiana Contemporanea nell’Università di Genova. Autore di numerosi volumi di critica letteraria, tra i quali Introduzione a Fenoglio (Bari-Roma, Laterza, 1989), Introduzione a Vittorini (ivi, 1993) e Neorealismo (Milano, Bibliografica, 1997), ha curato l’edizione di opere inedite o rare come Bandiera bianca a Cefalonia (Recco, Le Mani, 1996 poi Mondadori, 2001) di Marcello Venturi, Sull’Oceano (ivi, 2004) di De Amicis e recentemente Con Garibaldi alle porte di Roma (Sestri Levante, Gammarò, 2007) di A.G. Barrili. Autore anche di testi divulgativi, come Letteratura italiana contemporanea. Dall’unità nazionale all’era televisiva (Genova, De Ferrari, 2003), con Giuliano Manacorda ha pubblicato Tre generazioni di poeti italiani. Un’antologia del secondo Novecento (Caramanica, 2005). Dal 1974 è giornalista pubblicista e ha collaborato, tra gli altri, a “Il Secolo XIX” e “La Repubblica”. Dal 2001 è presidente del Comitato genovese della “Dante Alighieri”.