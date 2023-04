Sanremo - “Aspettando Villa Ormond in fiore”: oggi alle 17.15 lo show cooking degli chef Fabio Mendolicchio e Alessandro Mino

Nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo si chiude oggi la due giorni di incontri e show cooking dedicati alla Cucina con i fiori. L’evento è inserito nella manifestazione, “Aspettando Villa Ormond in fiore” promossa da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio, Tastee.it e Cna Imperia. Due giorni per scoprire i segreti della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto.

Dopo il successo della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese oggi grandi protagonisti chef Fabio Mendolicchio e Alessandro Mino, che proporranno un laboratorio sul cioccolato con i fiori ed una ricetta dedicata a Libereso Guglielmi.

L’obiettivo della rassegna è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico ed intrecciandolo con altri prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare proposti dalla Cna di Imperia, in questo caso l’ottimo Passito della Cantina Maffone. Di Pieve di Teco.

Questo il programma di oggi:

17.15 Fabio Mendolicchio show cooking e degustazione “Fiori e Cioccolato” in abbinamento con Passito di Ormeasco 2017 della Tenuta Maffone di Pieve di Teco fraz. Acquetico.

18.15 Fiori e nocciole nelle ricette di Libereso a cura dello chef Alessandro Mino Osteria di via Peri- Sanremo

Conduce l’incontro il giornalista Roberto Pisani