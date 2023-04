Nel prossimo fine settimana torna al Teatro Ariston il 'Sanremo Dance Festival' con 1.500 ballerini

Si svolge nel fine settimana uno eventi più significativi a livello nazionale della danza giovanile: il Sanremo Dance Festival, giunto quest’anno alla sua 15esima edizione e programmato per sabato e domenica nella città dei fiori.

Saranno 87 le scuole di danza, provenienti da tutta la penisola, che parteciperanno al concorso e allo spettacolo “Tutti Ballano Sanremo”, inserito nella manifestazione. Si incomincerà sabato con le prime categorie in gara (Hip Hop, Classico, Danza Fantasia e Festival). Alle 18 il tradizionale Flashmob davanti al Teatro Ariston ballato su uno dei successi dell’ultima edizione del Festival. Alle 20 lo Show “Tutti ballano Sanremo” che vedrà l’esibizione dei giovani talenti delle scuole locali.

Presenti in questa giornata, con le loro esibizioni, la Urban School della scuola Urban Theory (crew famosa a livello internazionale per essere stata 2 volte golden Buzz ad Italian’s Got Talent, ospite a New York al Jimmy Fallon Show, gruppo di apertura all’Eurovision Song Contest) e i Fresh’n’Clean (gruppo giovani vincitore al Riccione Hip Hop Contest).

Domenica continuerà con le atre categorie presenti al concorso (modern e contemporaneo). Al termine di ogni giornata di concorso vi saranno le premiazioni con l’assegnazione delle borse di studio. Nove saranno i giurati chiamati a valutare le coreografie in gara: Luciano Di Natale, Teresita Del Vecchio, Chiara Fasano, Davide Iacobone, Pomepa Santoro, Daniele Rommelli, Simone Stella, Maurizio Tamellini, Jessica De Maria. La direzione artistica dell’evento è di Simona Tovoli e Chiara Napoli.

La portata di questo concorso può essere valutata dai numeri che genera: 87 scuole, 230 insegnanti, 1.500 ballerini, 351 coreografie in gara. Da ciò si evince quale valore possa avere una simile manifestazione quale volano in grado di muovere un gran numero di persone.

Questa evento è un’ulteriore conferma di ciò che il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) sta facendo per la promozione della danza nella riviera di ponente, presentando, tra l’altro, ogni anno a febbraio in anteprima nazionale a Danzinfiera di Firenze (top event danza internazionale) il Sanremo Dance Festival nell’intento di contribuire a far sì che Sanremo si caratterizzi anche come punto di riferimento in questo specifico segmento del mondo dello spettacolo, grazie anche alla sensibilità e alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Sanremo.