Sanremo: il Comune per la ‘Giornata della Terra’, sensibilizzazione nelle scuole, concerto Sinfonica e pulizia straordinaria a Pian di Nave

“Sono oltre un miliardo i cittadini che, ogni anno, partecipano alla Giornata della Terra per promuovere un’azione di sensibilizzazione affinché ogni settore della società svolga un ruolo importante nella rivoluzione ambientale. Tutti insieme, infatti, dobbiamo investire nel nostro pianeta. E anche il Comune di Sanremo vuole fare la sua parte”.

Così l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti in occasione dell’Earth Day del 22 aprile 2023, ovvero della ricorrenza internazionale nata nel 1970 con lo scopo di incentivare la sensibilizzazione rispetto ai problemi legati all’impatto ambientale causato dalle attività umane sull’ecosistema.

“Da allora, purtroppo – continua l’assessore Tonegutti– le minacce alla Madre Terra si sono moltiplicate e aggravate: l’inquinamento di aria, acqua e suolo; la distruzione degli ecosistemi; l’esaurimento delle risorse; i cambiamenti climatici. Quest’anno la Giornata della Terra fa seguito alla presentazione, da parte degli scienziati del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici dell’ONU, del “Rapporto di sintesi del VI Rapporto di Valutazione” del 20 marzo 2023. Tale rapporto invia un ulteriore, e forse ultimo, avvertimento che l’attuale azione intrapresa per mantenere il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali è insufficiente e che abbiamo, se tempestivamente adottate, le soluzioni in grado assicurare un futuro vivibile e sostenibile per tutti”.

In particolare, le azioni intraprese da Comune di Sanremo in questa settimana sono:

- il 19 ed il 21 aprile l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti, in collaborazione con l’associazione I Deplasticati, sensibilizza alcune classi dell’istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, sia con un confronto diretto con i ragazzi che si svolgerà in classe sia tramite un clean up a Pian di Nave

- il 19 aprile, alle 21, l’Orchestra Sinfonica propone un concerto in favore dell’associazione I Deplasticati: il ricavato dell'evento sarà destinato per un regalo agli alunni dell'istituto Colombo, ovvero una borraccia che possa essere il ricordo dell'esperienza vissuta e, al contempo, un simbolo per la cura dell'ambiente

- domenica 23 aprile, il Comune di Sanremo e 'I Deplasticati', in collaborazione con Amaie Energia e Servizi, organizzano una pulizia straordinaria a Pian di Poma (l’appuntamento è alle 9.30 davanti alla pista del pump track). L’invito è aperto a tutti, grandi e piccini,

Il Comune di Sanremo, in collaborazione con l’istituto Tethys, porta avanti politiche di tutela del mare con l’adesione alla “Carta di Partenariato del Santuario Pelagos” che interessa la straordinaria risorsa rappresentata dai cetacei presenti nelle acque antistanti il Ponente ligure. Grazie a particolari condizioni oceanografiche, vanta la più alta concentrazione di cetacei di tutto il Mar Mediterraneo e rappresenta il cuore dell’area marina protetta istituita nel 1999, su proposta dell’Istituto Tethys, da Italia, Francia e Principato di Monaco.

Inoltre, il percorso compiuto sul piano degli interventi di riqualificazione ambientale e di tutela del territorio e del mare ha permesso al Comune di Sanremo di conseguire, nel 2018, la Certificazione Ambientale ISO 14001 (attestazione di conformità per il sistema di gestione ambientale) e, nel 2021, l’importante riconoscimento dalla Comunità Europea della registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme: strumento volontario di certificazione ambientale rivolto ad aziende ed enti pubblici che desiderano impegnarsi per valutare e migliorare la propria efficienza ambientale).

Da non dimenticare, infine, la riconferma annuale delle Bandiere Blu e l’ottenimento, nel luglio del 2022, del rinomato riconoscimento delle “Spighe Verdi”, il programma per lo sviluppo rurale sostenibile rivolto ai Comuni che intendono valorizzare ed investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali.