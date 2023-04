La storia del cambusiere di Molini di Triora morto sul Titanic 111 anni fa, "L'ultimo ricordo è un calendario da Southampton"

"In casa c'è ancora un calendario da Southampton, è l'ultimo ricordo che ha lasciato alla famiglia".

Inizia così il racconto di Luisella Allaria, pronipote di Battista Antonio Allaria, cambusiere di Molini di Triora morto nel naufragio del Titanic. Sono passati 111 anni da quel 14 aprile 1912 quando la storia della più famosa tragedia marittima si legò con quella di questo 22enne originario della valle Argentina.



Oggi di questa storia è rimasta più che altro una targa in ardesia a lato della piazza a lui dedicata nel suo paese d'origine ma dietro di essa c'è una storia molto particolare. "Noi in famiglia abbiamo sempre saputo che era imbarcato. - ci racconta la signora Allaria - All'epoca era diverso, non c'erano le possibilità di oggi per comunicare. I ragazzi semplicemente partivano e andavano via. Così quando si è saputo del Titanic si è pensato che si fosse inabissato con la nave".

Una certezza sulla sorte di Battista Allaria, arriverà solo 86 anni dopo. "Era il 1998, l'anno in cui il film (Titanic di James Cameron) ottenne gli Oscar (11 statuette). - racconta - All'epoca l'uso di internet o dei computer non era ancora così diffuso ma un amico di famiglia ci aiutò effettuando una ricerca online. Solo così siamo riusciti ad entrare in contatto con una signora della municipalità di Halifax (in Canada) dove abbiamo scoperto che il corpo di nostro prozio non era in fondo al mare ma era stato sepolto. Quell'anno vennero fatte tre giornate 'titaniche' che portarono all'intitolazione della piazza in centro paese. Tra l'altro grazie al sig. Vacchino venne proiettato il film, i ristoranti proposero un menù a tema e Freddy Colt si esibì suonando la musica legata al Titanic. Da Halifax ci mandarono una foto del cippo e tutta la documentazione".

Il corpo del 22enne di Molini di Triora venne recuperato il 6 maggio del 1912 da una delle imbarcazioni che si impegnarono nella complessa operazione di recupero dei corpi. Da allora, Allaria riposa in pace in Canada insieme alle altre salme strappate al mare. Vennero portate tutte ad Halifax insieme agli ultimi oggetti, alle lettere e agli effetti personali recuperati dai cadaveri, permettendo così di dare un nome e una storia a quelle persone. "Nel museo in Canada si trovano ancora i suoi ultimi averi come la camicia con le iniziali, le chiavi della cambusa e un documento che aveva indosso che ha permesso di identificarlo. - sottolinea Luisella Allaria - Qualche anno fa, è stata posizionata anche una targa per ricordarlo nella tomba di famiglia nel cimitero di Molini".