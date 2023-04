Bordighera: venerdì prossimo, serata dedicata alle proiezioni presso la sezione locale del CAI

IL RIO BENDOLA. È un affluente del Roia che nasce a 1960 metri in una valletta situata tra cima Marta e il vallone di Seseglio, nel massiccio del Grai. Scorre in territorio francese e in soli 20 Km. Raggiunge il Roia nelle gole di Saorgio, alla quota di 349 metri. Ambiente ideale per la discesa sportiva effettuata dal 24 al 27 luglio 1992 dai soci CAI, Aldo Candian, Andrea Carminati, Salvatore Gulifa ed Eugenio Andrighetto.