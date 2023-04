Topi in casa: cosa succede quando un topo "prende casa"

La presenza dei topi in casa genera sempre disagio e preoccupazione. D’altronde, i rischi connessi al “soggiorno” dei roditori all’interno delle mura domestiche sono numerosi e riguardano più aspetti, dalla salute al decoro abitativo.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica di questi rischi e descrivendo le principali soluzioni. In chiusura di articolo introdurremo Rat Catering, un e-commerce specializzato nella vendita di prodotti finalizzati all’eliminazione della “popolazione murina”, tra cui gli efficacissimi topicidi Mayer Braun.

Topi in casi, rischi per la salute e non solo

Anche solo la vista dei topi provoca terrore e panico nella maggior parte delle persone. Generano infatti un senso di disgusto, un’atavica repulsione. Ma le motivazioni per temere la presenza dei topi in casa sono ben più concreti del mero aspetto, e riguardano in primo luogo la salute. La verità è che i topo sono causa di numerose malattie. Lo fanno attraverso il semplice contatto ma anche e soprattutto mediante gli escrementi. Nella peggiore delle ipotesi, attraverso la saliva, come accade quando si intrufolano nella dispensa e contaminano il cibo.

Tra le patologie che i topi portano con sé spiccano la salmonellosi, la febbre tifoidea, la malattia di Weil, la meningite linfocitaria, la tenia del ratto. Alcune di queste malattie sono curabili, altre sono potenzialmente letali. Tutte causano tanti disagi e sintomi pesanti.

La presenza dei topi in causa genera un altro tipo di pericolo, che non riguarda la salute ma che può impattare notevolmente sulla qualità della vita. Basta la presenza di un solo topo per trasmettere una sensazione di degrado, per compromettere l’esperienza abitativa e per rendere casa propria un luogo inospitale per sé e per gli altri.

Insomma, con i topi in casa “non si può stare”. E’ necessario intervenire, e farlo nell’immediato. Ovviamente, se il problema persiste è bene contattare un’impresa di disinfestazione. In tutti gli altri casi, è possibile agire in prima persona. L’importante è sapere come fare e utilizzare gli strumenti giusti.

I metodi per risolvere il problema dei topi in casa

Tra gli strumenti più efficaci, nonostante l’immaginario collettivo, non figurano le trappole per topi. Queste infatti consentono di accalappiare un esemplare, magari due ma non risolvono il problema. E’ necessario rendere la casa inospitale per i topi e, se possibile, ucciderne il più possibile durante il processo. Ecco che la soluzione migliore è rappresentata non da uccisioni casuali ed estemporanee, ma dall’impiego sistematico delle esche topicide. Esse avvelenano i topi senza sporcare, senza imporre azioni estreme e potenzialmente traumatizzanti.

Anche nell’uso delle esche topicide, tuttavia, sono necessari il buon senso e qualche accorgimento utile. Il primo consiglio è di scegliere le esche con cura: queste devono essere fresche: i topi sono molto sensibili agli odori e potrebbero snobbare gli alimenti vicini alla scadenza. Inoltre, devono essere adeguate ai “gusti” dei topi stessi: niente formaggio dunque, sì alle esce dolci e ricche di carboidrati.

Occorre poi prestare la massima attenzione ai punti in cui posizionare le esche. Questi devono essere lontani dalla dispensa e dalle fonti di cibo, proprio per non fornire un’alternativa “salutare” al topo. La posizione deve tenere conto anche delle abitudini del topo, che sono principalmente dettate dalla sua razza. I ratti neri, per esempio, differenziano le fonti di cibo, raramente tornano sullo stesso punto. Se si nota la presenza di questo genere di roditori è bene spostare le esche con una certa frequenza.

Dove acquistare le esche topicide

Come abbiamo visto, un ruolo importante è giocato dalla qualità delle esche. Un prodotto non vale un altro, e può sancire il fallimento o il successo della disinfestazione.

Il consiglio più efficace che si possa dare, dunque, è scegliere con cura il punto vendita. Il migliore in circolazione per questo genere di articoli è Rat Catering. Mette in vendita esche topicide incredibilmente efficaci e varie. Dettaglio non di poco conto, se si considera che l’alternanza di più esce mantiene alto “l’interesse” del topo e quindi lo incentiva a consumare il prodotto.

Per inciso, mette in vendita i topicidi Mayer Braun, che è tra i produttori più rinomati di questo genere di prodotti. Buoni da morire!

Gli articoli sono sempre freschi e presentano una scadenza lontana nel tempo. Inoltre, sono venduti a prezzi convenienti, quasi da outlet, tali da garantire a tutti la possibilità di risolvere una volta per tutte il problema dei topi in casa.

Rat Catering vende anche contenitori per esche, dispositivi che facilitano la somministrazione delle esche e riducono il rischio di sporcare per terra.

Redazione a cura di LinkEasy