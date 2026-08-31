Vallecrosia, porte aperte al CNOS-FAP di Vallecrosia per orientare i giovani sul futuro lavorativo

Un'ulteriore e preziosa occasione pensata per aiutare i giovani a costruire il proprio percorso lavorativo e professionale nel Ponente. Il prossimo lunedì 7 settembre 2026 il Centro di Formazione Professionale dei Salesiani CNOS-FAP di Vallecrosia aprirà nuovamente le proprie porte agli adolescenti ancora indecisi sul cammino scolastico da intraprendere, accogliendo sia i ragazzi che hanno appena concluso la scuola secondaria di primo grado sia gli studenti provenienti da altri istituti superiori.

L'iniziativa prevede un'apertura straordinaria dei locali scolastici dalle ore 17.00 alle 19.00, offrendo alle famiglie e ai ragazzi la possibilità concreta di incontrare il corpo docenti e visitare gli ampi spazi della struttura. I visitatori potranno esplorare da vicino i laboratori didattici dove, tra poche settimane, gli allievi torneranno a destreggiarsi tra lezioni teoriche e fondamentali attività pratiche manuali. L'offerta formativa dell'istituto salesiano si articola su tre distinti percorsi triennali ideati per rispondere alle reali richieste del mercato del lavoro locale.

Nello specifico, i corsi proposti riguardano la figura di Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza, profilo strategico per la reception alberghiera e il front office della Riviera; il percorso per Operatore Elettrico, incentrato sull'impiantistica civile, industriale e sulle nuove tecnologie energetiche; e infine quello di Operatore della Ristorazione, percorso completo tra cucina e sala per il settore enogastronomico. "L'obiettivo è garantire un percorso triennale ricco di stage ed esercitazioni pratiche – spiegano dalla direzione del centro – per preparare al meglio i giovani al mondo del lavoro". I corsi sono completamente gratuiti in quanto finanziati da Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Per garantire una gestione flessibile dei flussi e consentire a ogni famiglia di fruire di un'assistenza personalizzata durante la visita, gli organizzatori raccomandano la prenotazione preventiva indicando la fascia oraria desiderata tra le 17.00 e le 19.00. Per riservare il proprio posto è possibile contattare la segreteria del centro via telefono al numero 0184 256762, inviare un messaggio WhatsApp al 393 9636291 oppure scrivere un'e-mail all'indirizzo segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it.