Sanremo, nasce "Breakfast in Riviera": CNA Imperia porta l'eccellenza agroalimentare locale nei buffet degli hotel

Trasformare la prima colazione da semplice costo aziendale a esperienza memorabile capace di fare scegliere, ricordare e far ritornare l'ospite in Riviera. Da questo obiettivo strategico nasce "Breakfast in Riviera", l'innovativa iniziativa promossa da CNA Imperia per mettere in rete la ricettività alberghiera con i produttori agroalimentari e gli artigiani del territorio. Il progetto pilota verrà presentato ufficialmente sabato 5 settembre 2026, alle ore 10.00, nella prestigiosa cornice del roof dell’Hotel Nazionale di Sanremo.

L'invito alla mattinata di lavori è rivolto ad albergatori, direttori di struttura, produttori, panificatori, pasticceri e operatori del settore turistico. All’incontro parteciperanno il presidente nazionale di CNA Turismo e Commercio Marco Misischia e il coordinatore nazionale Cristiano Tomei, oltre ai vertici territoriali della confederazione. L'iniziativa guarda a un'unica geografia dell'accoglienza che valica i confini amministrativi per abbracciare sia la Riviera ligure che la vicina Costa Azzurra, sfruttando le sinergie già avviate in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

Il cambio di prospettiva proposto agli albergatori è concreto: la sostenibilità economica resta prioritaria, ma il prezzo di acquisto non può essere l'unico parametro nel primo gesto di ospitalità della giornata. Focaccia fragrante, olio extravergine, olive Taggiasche, miele dell'entroterra, confetture, dolci della tradizione e specialità De.Co. diventano elementi capaci di qualificare l'offerta ricettiva. La formula operativa prevede l'inserimento nel buffet di un corner dedicato con almeno cinque prodotti tipici locali; alle strutture aderenti verrà poi consegnata una targa identificativa da esporre in sala.

"Per CNA Imperia la parola 'esperienza' non è una scoperta recente – dichiara Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia e ideatore del progetto insieme a Cristiano Tomei –. Proprio qui a Sanremo avevamo lanciato il marchio Arti-Turismo. Oggi portiamo quella medesima visione nella sala colazioni: non basta chiedersi quanto costa un prodotto – ha sottolineato Vazzano –, occorre capire quanto valore genera per l’hotel e per l’intero territorio". Sulla stessa linea Marco Misischia, che definisce la colazione "una straordinaria vetrina del saper fare locale", mentre Cristiano Tomei evidenzia come Sanremo rappresenti il laboratorio ideale per creare un modello snello e replicabile in tutta Italia.

Al termine degli interventi si terrà una degustazione guidata delle eccellenze locali ideata per far toccare con mano – e palato – la qualità delle forniture a km zero. L'obiettivo a breve termine della confederazione è quello di costituire a Sanremo la prima rete pilota tra hotel e artigiani del cibo, per poi estendere il format al resto della Regione Liguria e metterne le linee guida a disposizione dell'intero sistema CNA sul territorio nazionale.