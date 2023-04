Nuovi mezzi da lavoro per Molini di Triora, Montalto Carpasio e Badalucco: più autonomia ed efficienza per strade pulite e sicure

Molini di Triora, Montalto Carpasio e Badalucco hanno tre nuovi mezzi per pulizia e messa in sicurezza delle strade. Un anno fa, i paesi della valle Argentina avevano partecipato ad un bando regionale, ottenendo 260mila euro.



La somma, con una minima compartecipazione dei tre enti per alcune migliaia di euro, ha portato all’acquisto di alcuni veicoli da lavoro. Si tratta di tre Piaggio Porter ed una macchina con possibilità di uso come spartineve, un escavatore da usare anche per pulizia cunette oltre che per scavi. Si tratta di mezzi pensati per agire anche all’interno dei paesi passando per i carruggi o su interventi di piccola media entità: come smottamenti piuttosto che per l’annosa problematica relativa alla pulizia delle strade.



Molini di Triora è il comune capofila che ha seguito l’iter per i mezzi. Il paese era anche il più colpito dei tre dopo l’alluvione di ottobre 2020. La piena del fiume distrusse i magazzini comunali lasciando l’ente senza veicoli da lavoro. Anche Badalucco e Montalto Carpasio hanno approfittato di questo finanziamento per ‘mandare in pensione’ alcuni motocarri ormai da rottamare.



I nuovi veicoli consegnati pochi giorni fa saranno utilizzabili da ciascuno dei comuni che hanno partecipato al bando. Con questi mezzi i paesi guadagnano una certa indipendenza su lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, accorciando i tempi di intervento e migliorando così l’efficienza.