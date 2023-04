Come scegliere il trucco per la sposa nel 2023

Il matrimonio è un evento che, spesso, si aspetta da una vita intera; è un giorno speciale, che celebra l’amore tra due persone, una destinazione che unisce due cuori. Tutto, quindi, deve essere perfetto: a partire dall’abito degli sposi, le fedi, gli addobbi floreali, il catering…insomma, chi mai vorrebbe che al proprio matrimonio qualcosa andasse storto? Tra gli elementi in cui porre più attenzione rientra, ovviamente, anche il make up nuziale della sposa, che deve risultare impeccabile!

Trucco sposa: look strutturato ma sobrio

Il trucco per il giorno del matrimonio non è un fattore da sottovalutare; anzi, è importante quanto lo sono tutti gli altri preparativi per la grande festa. È fondamentale cercare in anticipo il professionista che si occuperà del make up nuziale, proprio per non rischiare di avere intoppi all’ultimo momento. Un bravo make up artist saprà consigliare al meglio la sposa su quali siano i colori e le tecniche più adatte a valorizzare i suoi lineamenti e soprattutto dovrà creare un make up in linea con lo stile e la personalità della protagonista, ma anche con il tema dell’evento. Ovviamente, sarà indispensabile considerare anche l’aspetto della resistenza del make up da matrimonio. In un evento di questo tipo, si è tutto il giorno presi dai festeggiamenti e, soprattutto, la sposa è in continuo contatto con persone che la salutano e la baciano. Se il trucco sposa non fosse resistente, creato con prodotti di qualità e waterproof, il rischio sarebbe quello di far sciogliere e colare i prodotti.

Molti make up artist, inoltre, si impegnano nell'utilizzare prodotti bio ed ecosostenibili: il mondo del beauty è cambiato e anche in questo settore iniziano ad esserci esigenze diverse. Un professionista si vede anche dalle scelte responsabili in ambito di inquinamento e trattamento degli animali; anche per questo motivo, se la sposa segue valori di sostenibilità e predilige i prodotti di make up e skin care cruelty free è importante informarsi diversi mesi in anticipo sul professionista a cui affidarsi per il proprio trucco sposa.

Tipologia di make up per il giorno del matrimonio

Per quanto riguarda la scelta del make up più consono per il giorno del matrimonio, si potrebbe pensare che ci siano regole rigide: look sobri, delicati, non troppo scenici. Insomma, queste sono caratteristiche corrette e quelle più scelte dalle spose, ma in linea di massima è importante specificare che nel mondo del make up non esistono regole.

La cosa fondamentale, anche nel trucco sposa, è che tutto sia in linea con la personalità della sposa; nulla vieta, quindi, che per il giorno del proprio matrimonio si scelga un trucco più audace e non il classico make up naturale. Ameresti un look scenico, con un eyeliner e delle ciglia evidenti? L'importante è parlarne e concordare le migliori tecniche con il proprio make up artist e, soprattutto in questo caso, è fondamentale utilizzare prodotti di alta qualità che non rischino di sciogliersi durante la giornata. Inoltre, si sconsiglia un trucco sposa troppo strutturato e stratificato durante i mesi estivi; anche se si opta per prodotti waterproof, il rischio di sudare con il caldo estivo, rovinando il make up, è molto elevato.

Quali sono i costi di un make up sposa?

Per orientarsi verso la spesa necessaria per un make up sposa fatto a regola d'arte, bisogna prendere in considerazione non solo il risultato finale, ma tutto il processo di preparazione. Infatti, il make up artist e la futura sposa faranno diversi incontri e prove prima del grande giorno, in modo da non arrivare impreparati e da non lasciare spazio a insoddisfazione da parte della protagonista. Un make up sposa, solitamente non scende sotto i 200 euro: il costo finale, però, varierà in base alla qualità dei prodotti utilizzati, al livello di complessità del trucco scelto e al tempo necessario per realizzarlo.

Make up e abito da sposa: come conciliarli alla perfezione

Una sposa, oltre al make up del grande giorno, deve pensare anche al suo abito dei sogni. La scelta del vestito da sposa scelto, ovviamente, deve adattarsi al make up. Insomma, anche in questo caso non ci sono regole rigide, ma è bene fare delle scelte ben pensate, senza strafare.

Risulta chiaro che un abito da sposa vaporoso e romantico sarebbe meglio che non fosse abbinato a un make up altrettanto evidente e scenico. Questo perché si rischierebbe di creare un'immagine di sé troppo appariscente, non in linea con un matrimonio.

Al contrario, se si indossa un abito da sposa dalla linea morbida o a sirena, o comunque abiti che accarezzano delicatamente la propria silhouette, si potrebbe osare di più con il make up. Tra i trend per il 2023, inoltre, ci sono gli abiti da sposa in stile boho chic, che richiedono un look sobrio e delicato anche nel make up. Il consiglio, soprattutto per quanto riguarda il make up nuziale, è quello di non badare a spese: la qualità si paga ed è ciò che non deve mai mancare in un trucco sposa!