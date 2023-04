Bordighera: atti vandalici nel weekend ai danni della palestra 'Conrieri', svuotato un estintore sul campo

Atti vandalici ai danni della palestra ‘Conrieri’ di Bordighera. E accaduto nella notte tra sabato e domenica e del caso si sono accorte questa mattina le società sportive che la utilizzano.

Ignoti hanno divelto un estintore, svuotando la schiuma sul campo. Ora il Comune provvederà alla sua pulizia mentre sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Non è da escludere che si tratti di giovani che, nottetempo, hanno provocato i gravi danni alla struttura.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti all’interno della palestra.