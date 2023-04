L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 7 al 14 aprile 2023

ARIETE: Tra un’incombenza e un’impertinenza vi barcamenerete auspicando tempi migliori anche se la santa Pasqua coinciderà con l’inizio di cambiamenti atti a portare una ventata di ilarità nella quotidianità. Meteo permettendo combinate una grigliata, un giretto al mare, un ritrovo con la compagnia prediletta e poi non potrà mancare il tradizionale picnic di Pasquetta e un festeggiamento per il vostro compleanno. Sarà di buon auspicio: Collocare dei rami di pesco al centro del tavolo.

TORO: Acciuffate gli assilli e fatene un fascio da bruciare sul falò delle memorie: il domani è diverso dall’oggi e crederci fermamente giocherà a vostro favore anche se rimane un piccolo ostacolo da superare. Il buonumore, l’ironia e l’allegria saranno ottimi biglietti da visita per ottenere ciò che volete e a Pasqua o pasquetta alzate le tende, accettate un invito e non pensate più a niente! Sarà di buon auspicio: Pasteggiare con un rosso vinello e suonare dodici volte il campanello.

GEMELLI: Le responsabilità aumentano ma le compiacenze pure! Brindate allora ad una Pasqua birichina ma munifica in quanto intenzionata a far rinvenire nell’ovetto un sogno realizzato, una gioia impensata, una risposta tanto attesa… il tutto condito da un week- end e una pasquetta prelibati come i manicaretti che gusterete anche se un paio di comunicati vi sbalordiranno. Sarà di buon auspicio: Accendere una candela bianca e lasciarla consumare lentamente.

CANCRO: Tenderete a prendervela per un nonnulla commutando un sassolino in un macigno anche se sarebbe opportuno acquartierare l’aria accigliata e godere appieno i bei momenti che la settimana serberà. Qualche nativo starà in apprensione per un essere caro, altri esulteranno per un episodio coinvolgente altri ancora se la spasseranno o un bel combino per Pasqua o pasquetta organizzeranno. Sarà di buon auspicio: Tenere in tasca del sale grosso ed indossare qualcosa di azzurro.

LEONE: Le stelle brilleranno su giornate frenetiche nel corso delle quali avrete un fracco di cosine da sbrigare: attenti però a non stancarvi eccessivamente per poi trovarvi a corto di energie. Un accadimento vi lascerà perplessi mentre per un pelo scamperete un guaio. Non da escludere, a Pasqua o pasquetta, un fuori porta o una tavolata mentre un leggero malessere andrà accreditato allo stress o ad una errata alimentazione. Sarà di buon auspicio: Posizionare, sabato sera, una moneta sul davanzale.

VERGINE: Siamo solo di passaggio in una vita dove non val la pena prendersela ma assaporare le minute stille di appagamento che le monelle stelle spruzzeranno prossimamente sulla via. Per Pasqua fattibile uno spostamento, una sorpresa o un appagamento. Occhio solo ad un conto salato e ad un tipo intronato. Sarà di buon auspicio: Far predominare, come suggerisce una tradizione danese, il color giallo nel desco pasquale visto che tal colore sembra portarvi un po' di fortunella.

BILANCIA: Luccicante e pasqualina questa Luna che, facendosi piena, il 6 aprile nella vostra costellazione, regalerà magici momenti a patto ovviamente di non seguitare a rimuginare e convincervi che per ogni problema esiste una soluzione… Comunque sia a Pasqua librate per altre mete o perlomeno concedetevi un diletto e state insieme a chi sa farvi divertire. Acciacchino da curare. Sarà di buon auspicio: Vedere occasionalmente una rondine, una colomba o una tortorella.

SCORPIONE: Le rogne non mancano ma, grazie alla spintarella di un Saturno benevolo, si aprirà presto un processo di rigenerazione atto a rendervi più sicuri e temerari! Se qualcuno assilla optate per un provvedimento: la libertà non ha prezzo e tante somatizzazioni derivano dall’ansia e dalla tensione. A Pasqua fattibile un invito mirato a solennizzare la festa di rito. Sarà di buon auspicio: Omaggiare gli amici con uova sode colorate ed intingere una fetta di colomba nel vino bianco.

SAGITTARIO: Non è oro tutto ciò che luccica anzi, trattasi spesso di chincaglieria che menti contorte vorrebbero far passare per preziosità e per codesta ragione dovreste guardarvi da ballisti, opportunisti ed imparare ad infurbirvi. Verso Pasqua qualcuno intorno a voi si arrabbierà oppure rimarrete maluccio di fronte ad un immeritato rimprovero. A pasquetta invece uscirete e vi divertirete. Sarà di buon auspicio: Posizionare dell’ulivo benedetto sia in entrata che in camera da letto.

CAPRICORNO: Rilassatevi ed evitate di impegolarvi in imprese ostiche perché, anche se questo è il vostro anno, la sconsideratezza non è concessa specie in ambito finanziario! Nei prossimi giorni riceverete degli auguroni inaspettati, vivrete attimi di intensa emozione, debellerete un’angustia e vi caverete una soddisfazione. Pasqua e pasquetta da trascorrere con chi diletta. Sarà di buon auspicio: Cambiare, domenica mattina, le lenzuola e ricevere delle uova di gallina.

ACQUARIO: Esatti presentimenti porteranno sulla strada di una verità amara ma essenziale per togliere i salsicciotti dagli occhietti, far valere eque ragioni, diventare più menefreghisti. Nel complesso comunque la settimana pasquale sarà piacente e singolare compresa una sorpresina! Gli amanti del Lotto giochino numeri ritardatari, inventati o ricavati dalla data di nascita di antenati. Visita gradita e week end soddisfacente. Sarà di buon auspicio: Ricevere un dolce a forma di campanella o gallinella.

PESCI: Per contrastare le stizze di Saturno debellate l’eventuale stato di confusione in cui vi trovate, applicate l’arte della pacatezza, contate su giornate discrete ma infuocate, reclamate una priorità, tutelate la salute, coccolate chi più amate e soprassedete sul contegno di un personaggio volubile od instabile. Sarà di buon auspicio: Recare visita ad anziani, fare un dono a poverelli, aiutare chi è in difficoltà, sbriciolare del pane a degli uccellini.

E che le stelle, in occasione di Pasqua, portino pace, serenità e tante cose belle!

