Lo scrittore sanremese Luca Ammirati presenta "Tutti i colori tranne uno" a Dolceacqua (Foto)

Lo scrittore sanremese Luca Ammirati presenterà a Dolceacqua il suo ultimo libro: "Tutti i colori tranne uno". L’appuntamento si terrà domenica 16 aprile alle 17 al Castello dei Doria.

Sarà un’occasione per scoprire il nuovo capolavoro dell'autore di 'Se i pesci guardassero le stelle' e di 'L’inizio di ogni cosa'. “Da quando Damiano, alla scuola elementare, ha scoperto di essere daltonico e di non poter percepire il rosso, si è sempre sentito come se gli mancasse un pezzo per essere completo. È successo nel rapporto con sua sorella e con sua madre, una donna severa che gli è sempre parsa irraggiungibile, con Alex e Clizia, gli amici con cui è cresciuto. E persino con l'amato padre, Vittorio, fiero produttore del vino Rossese, che si è ammalato di Alzheimer e dal quale si è tenuto a distanza, incapace di gestire il dolore. Quando una notte l'uomo scompare e viene ritrovato morto, nel dubbio che sia stato un incidente o che si sia tolto la vita, Damiano dovrà tornare a Dolceacqua, spettacolare borgo del Ponente Ligure, reso immortale da un quadro di Monet. Figlio irrisolto e adulto intrappolato dentro gli anni che lo hanno visto tradire quel che promettevano, scoprirà di dover lottare per salvare l'azienda vinicola della famiglia e di non poter più rimandare i conti con l'esistenza. Perché è sempre la luce a dare vita alle cose, e nella luce ci sono i colori. Non importa se non li vediamo tutti. Quello che conta è uscire dall'ombra” - si legge nella sinossi del libro.

Al termine dell’evento, organizzato dal Comune e dal centro culturale di Dolceacqua in collaborazione con la libreria Amico Libro di Bordighera, vi sarà una degustazione di Rossese di Dolceacqua. Accesso libero con prenotazione obbligatoria allo 0184206666 o via e-mail a iat@dolceacqua.it.

Luca Ammirati, nato a Sanremo nel 1983, è un ex studente del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo ed è responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston, dove ogni anno si svolge il Festival della canzone italiana. Scrittore ed ex assessore alla cultura del comune di Perinaldo, ha fatto il suo esordio nella narrativa con “Se i pesci guardassero le stelle”, tradotto e pubblicato anche in Germania e Austria, presentato in giro per l’Italia riscuotendo il consenso dei lettori e dei librai. “L’inizio di ogni cosa” (Sperling & Kupfer) è invece il secondo romanzo di Ammirati che ne ha confermato il talento narrativo.