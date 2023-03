Due week-end di promozione per l’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia

Il 18 e 19 marzo, presso i padiglioni di Piacenza Expo, si è svolta la manifestazione 'Armi & Bagagli - Mercato Internazionale della Rievocazione Storica' dedicata ad operatori e appassionati del settore storico/rievocativo,

“Si tratta di un appuntamento imperdibile per chiunque partecipi attivamente o sia appassionato di rievocazione storica, al quale hanno presenziato oltre trecento espositori e dodicimila visitatori – spiega il Presidente dell’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia Piero Fusco -, con gruppi storici ed artigiani provenienti da tutta Europa. Un week-end di incontro per rievocatori storici alla ricerca di accessori per il proprio equipaggiamento e di organizzatori alla ricerca di gruppi storici o artigiani per elevare la qualità della propria manifestazione. L’Ente Agosto Medievale ha avuto la possibilità di allestire all’interno dello stand della F.I.G.S. uno spazio espositivo con materiale informativo della Città di Ventimiglia, inoltre sono stati distribuiti flyer promozionali della manifestazione dell’Agosto Medievale 2023”.

"Questo fine settimana sabato 25 e domenica 26 in occasione di ‘Sanremo in fiore omaggio a Italo Calvino’, in Piazza Borea, è stata allestita una postazione della Città di Ventimiglia con tipicità e prodotti locali, un abito storico da notabile, un abito del Corsaro Nero, dei copricapo storici da donna, una bellissima composizione floreale e materiale informativo dei suoi principali monumenti storici e luoghi da visitare che gli instancabili Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero hanno distribuito, mentre il Presidente Piero Fusco in abito Storico impersonando il Conte Inperio ha distribuito, in Piazza Borea, Piazza Colombo e Forte Santa Tecla, flyer promozionali della manifestazione dell’Agosto Medievale 2023. Grande successo hanno avuto gli assaggi delle De.Co. Comunali ‘Castagnole e Turta de Lurè’ che, grazie all’intervento dell’Ufficio Sport Turismo e Manifestazioni, i numerosi visitatori delle due giornate di Sanremo in fiore hanno potuto degustare".