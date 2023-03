Sanremo: all'Ariston nuova tecnologia di proiezione laser, qualità superiore e risparmio energetico

All'Ariston di Sanremo è in via di completamento della dotazione nelle sale cinematografiche di una nuova tecnologia di proiezione. La novità è un laser, che è utilizzato come sorgente luminosa in luogo di una lampada allo xenon e che permette un’esperienza visiva di una qualità inedita ed un considerevole risparmio energetico.

Un risparmio, che raggiunge il 50% dell’energia consumata ed assicura allo spettatore un’esperienza fotografica migliore: colorazione più nitida, migliore illuminazione dello schermo e luminosità elevata e costante. Quest’ultima particolarmente importante per il godimento di una pellicola in 3D.

Inaugurerà il tutto Super Mario Bros.-Il Film in versione 3D a partire dal prossimo 05 aprile 2023 presso il Cinema Ritz ed in versione 2D al Cinema Ariston.