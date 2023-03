Ricerca sugli studenti della provincia di Imperia: la loro condizione psicologica dopo Covid e guerra (Foto e Video)

Teatro dell’Opera strapieno di studenti, questa mattina al Casinò di Sanremo, per l'evento dal titolo ‘Giovani per un nuovo umanesimo: presentazione dei dati della ricerca sugli studenti della provincia di Imperia’.

L'indagine è stata resa possibile grazie al finanziamento dei progetti europei Alcotra e la sezione di Psicologia della Asl 1 Imperiese ha voluto svolgere una ricerca sulla condizione psicologica e sociale dei ragazzi e ragazze della provincia di Imperia che, per via del Covid e di altri drammi sociali come la recente guerra in Ucraina, hanno evidenziato un incremento tra gli adolescenti di un forte disagio psicologico, stress e disturbi nella sfera della salute mentale.

“Una ricerca che mi ha entusiasmato. E’ risultata molto importante – ha detto il Dottor Roberto Ravera - per il coinvolgimento di tantissimi ragazzi della nostra provincia, per capire il loro mondo da tutti i punti di vista. E’ stato il modo per capire la loro dimensione psicologica ed emotiva. Una ricerca complessa, anche solo per andare in ogni singola scuola e classe, possibile solo grazie ai finanziamenti Alcotra. Abbiamo avuto dati molto interessanti: ci sono delle aree di ricchezza ma anche quelle con gravi problemi. In particolare molti dei ragazzi sono attratti dal mondo, sono interessati a molte cose e hanno le idee chiare per il futuro. Ma c’è anche una linea di demarcazione che li divide da un gruppo che assume un atteggiamento più passivo con molti giovani che vivono in auto isolamento sociale, spaventati da un mondo troppo competitivo. I risultati sono molto importanti per il mondo della medicina ma anche per gli educatori, i genitori e l’intera comunità sociale”.

Si è trattato di un progetto imponente che ha avuto l’adesione dell’Ufficio Scolastico Regionale, degli studenti e docenti del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo e la partecipazione della Demos Marketing International di Como che ha materialmente realizzato lo studio. Sono state coinvolte la quasi totalità delle scuole e oltre quattromila studenti delle terze medie e seconde e quarte superiori.

Considerato che la ricerca riguarda la loro vita e le loro prospettive future, questa condivisione appare come un grande investimento culturale e sociale per tutta la comunità sociale del nostro territorio. Questa mattina, oltre alla presentazione dello studio svolto su circa 4.600 studenti, sono stati proposti interventi musicali e video promossi e realizzati dagli studenti.

Si è anche svolto un sondaggio ‘in diretta’, attraverso la piattaforma Mentimeter, per coinvolgere ancora di più gli studenti rispetto ad alcuni temi e ascoltando le loro opinioni. L'evento è stato condotto dal dott. Roberto Ravera, dalla Prof.ssa Mara Ferrero, dalla dr.ssa Stefania Guasco e dal Dr. Giuseppe Pili.