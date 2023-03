Speciale Weekend: fiori, cultura e sport, ecco dove andare e cosa vedere in provincia di Imperia

Per il trentunesimo anno ritornano su tutto il territorio nazionale le Giornate FAI di Primavera, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, nel mese di marzo, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Nella nostra provincia la Delegazione FAI di Imperia e il Gruppo FAI Giovani di Imperia accoglieranno gli iscritti, i visitatori e i cittadini tutti nella giornata di domenica 26 marzo, con orario dalle 10 alle 18, all'evento ‘Perinaldo - La Città delle Stelle’.

In questa giornata saranno aperti 7 beni del piccolo borgo: l'Osservatorio Astronomico e il Planetario nell'ex convento oggi sede del Municipio; l'esposizione di divulgazione astronomica Spazio Tempo nell'ex municipio, la parrocchiale di S. Nicola di Bari con una tela della scuola del Guercino e l'oratorio di S. Benedetto gestito da una confraternita femminile; fuori dal paese il Santuario della Visitazione ospita una delle più grandi meridiane a camera oscura esistenti. Castello Maraldi, dimora privata (solo per iscritti Fai). Oltre alla possibilità di visitare alcuni beni mai o raramente aperti al pubblico sarà possibile partecipare a una passeggiata ‘storico-artistica’ nel centro storico per approfondire la conoscenza dei numerosi dettagli urbanistici e artistici del paese (tutte le info a questo link).



Altro evento degno di nota è ‘Sanremoinfiore – Omaggio a Italo Calvino’. Il fiore, infatti, torna protagonista questo week-end dove floricoltura, turismo e cultura rendono omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita. L’evento offre un inedito percorso in città tra installazioni, esposizioni e infiorate. Il punto di partenza sarà in piazza Colombo dove si troverà una grande installazione dedicata al Barone Rampante di Calvino.

Da piazza Colombo ci si sposterà in piazza Borea d’Olmo per ammirare l’esposizione delle Fiat 500 d’epoca appositamente infiorate. Il viaggio continuerà in piazza Cassini dove si troverà un’altra installazione dedicata a Calvino e, più precisamente, al racconto ‘Un bastimento carico di granchi’. Tappa successiva, il percorso tra la Porta di Santo Stefano e piazza dei Dolori dove si potrà ammirare un’istallazione dedicata al romanzo d’esordio di Calvino, ovvero ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ nei vicoli dove è ambientato. E poi piazza San Siro, via Corradi, la fontana dello Zampillo dove ci sarà la possibilità di farsi fotografare all’interno di variopinte cornici infiorate. Presso il Casinò sarà possibile ammirare un’altra installazione come anche al Forte di Santa Tecla dove si troveranno diverse composizioni composte da piante di varie altezze e dimensioni, con altri inserimenti fioriti: verrà così creato una sorta di corridoio che introdurrà alla sala centrale dove si potrà ammirare una splendida infiorata dedicata al ‘Barone Rampante’. Sarà poi proiettato un video non stop di edizioni del Corso Fiorito. A Porto Vecchio, invece, il visitatore sarà accolto da un’affascinante ringhiera fiorita che farà da cornice al caratteristico porto (info dettagliate a questo link).



Altro evento dal carattere internazionale è il Sanremo Tennis Cup, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. L’evento sportivo si aprirà domani al Tennis Sanremo e si concluderà domenica 2 aprile.

Il Sanremo Tennis Cup nasce nel 2002, entrando a far parte del circuito Challenger Atp, e vede diverse edizioni fino al 2010, alcune con firme importanti del tennis come Francesco Aldi, Fabio Fognini e l’edizione 2005 vinta da un giovanissimo Novak Djokovic appena diciottenne. Il tabellone singolare sarà composto da 32 giocatori e quello doppio sarà formato da 16 coppie.



Oggi alle 15, al Centro Culturale San Francesco di via Garibaldi a Ventimiglia Alta, si svolgerà l’inaugurazione e l’apertura al pubblico della mostra-evento ‘La Ferrovia della Val Roya – Le Chemin de Fer de Monsieur Biancheri’ con foto, stampe, cartine, filmati dalla collezione di Erino Viola, modellini e plastici del Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia inerenti la storia della ferrovia della Val Roya. Seguirà la relazione di Simonetta Tombaccini Villefranque, storica ed archivista, dal titolo ‘Giuseppe Biancheri e la Valle Roya’. Alle 17 i visitatori potranno seguire una visita guidata alla mostra con cenni storici sulla chiesa di San Francesco. A conclusione dell’evento si visiterà la dimora storica di Giuseppe Biancheri, ospiti di Erino Viola, che illustrerà documenti, cimeli e ricordi di Giuseppe Biancheri.



Passiamo ora alle proposte riguardanti teatro e musica. Due sono in programma a Imperia: questa sera alle 21.15 al Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’ andrà in scena ‘Ubu Roi’ di Alfred Jarry con gli attori del Laboratorio Ragazzi che assicurano un divertimento allo stato puro con una prorompente energia vitale.

La trama ricalca a grandi linee quella del Macbeth: un suddito ambizioso, sobillato dalla moglie, stermina il proprio re e la sua famiglia durante un banchetto e, una volta salito al trono, si trasforma in un tiranno sanguinario che uccide senza scrupoli per consolidare il suo potere.

‘Milano, Liguria’ è il titolo dello spettacolo benefico che vedrà protagonisti i due noti comici Gemano Lanzoni ed Enrique Balbontin, in scena stasera alle 21.15 presso l’Auditorium della Camera di Commercio. L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus. Parteciperanno i bambini del Coro del Modern Music Institute di Vallecrosia (con Mr. Rain al Festival di Sanremo 2023)..



Concludiamo con ‘Venere in pelliccia’ con Manila Barbati e Martino Palmisano in programma questa sera al teatro Comunale di Ventimiglia.

Venere in Pelliccia è una rilettura contemporanea del celebre romanzo di Leopold von Sacher-Masoch scritto nel 1870. L’aristocratico galiziano Severin stipulerà con Wanda, nobildonna rimasta vedova, un perverso contratto: lui sarà il suo schiavo. Un testo visionario, che per la prima volta in letteratura, tocca i temi di libertà, emancipazione femminile e dominio della donna sul maschio. Wanda a Severin: “..sì, certo, mi prenderò un corteggiatore, altrimenti mi rimprovererai di non esser stata abbastanza crudele. Ma ora voglio divertirmi con te”. Il ‘potere’ passerà dall’uno all’altra; ma sarà lei a volerlo o lui? L’essere sottomessi sarà una sconfitta o un traguardo?



Tre anche gli spettacoli musicali: questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo è in programma la finale nazionale della 14ª edizione di SanremoJunior 2023 Italia, concorso internazionale per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni. Sempre a Sanremo, ma domani pomeriggio alle 17.30, alla Chiesa Luterana in Corso Garibaldi, la ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori - Note libere’ terrà un concerto con musiche di Bach, Vivaldi, Neglia, Trotta ed una trascrizione del Requiem di Mozart per quartetto d’archi di Lichtenthal.

Alle 16 di domani ad Ospedaletti, nella Chiesa del Cristo Risorto di Imperia è in programma un concerto Vocale Sacro con gli allievi della classe adulti di canto classico dell' AD Vocal Studio di Ventimiglia.

Ed ecco le presentazioni librarie: oggi alle 17.00 nell’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, evento inaugurale della rassegna ‘Cervo in blu d'Inchiostro’ durante il quale la scrittrice Laura Pepe presenterà il suo libro ‘Storie meravigliose di giovani greci’. Moderano l’incontro Laura Suardi, traduttrice dei classici e docente di latino e greco del Liceo Parini di Milano, con Francesca Rotta Gentile. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, alle 16 di oggi al Floriseum (Museo del fiore di Sanremo) si terrà un incontro con li scrittore Remo Ferretti e il suo libro ‘Codici 9’. Alle 18 di oggi all’Art Gallery di Piazza Duomo a Badalucco, Massimo Maggiari presenterà il suo ultimo libro ‘Leggere nel cuore’ che racconta del suo incontro con un curandero in Messico. Ci spostiamo ancora nell’’entroterra, e più precisamente a San Biagio della Cima, dove domani alle 17, presso i locali de ‘U Bastu’, si terrà la presentazione del libro ‘Migranti nel tempo’ di Paola Maccario.





Per conoscere nel dettaglio tutte i dettagli degli eventi proposti e molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo